Saravia confiesa sus "ansias" por un debut que ha llegado dos meses después del fichaje

El Valencia CF sumó un punto en Mallorca que deja sensaciones encontradas, pero también una realidad de la que muchos ya dudaban: Por fin, Renzo Saravia hizo su debut con la camiseta blanquinegra. Fichado a finales de febrero como 'temporero' para ayudar a solventar los problemas en el lateral derecho hasta final de temporada, el defensa argentino ha esperado prácticamente dos meses para poder estrenarse a falta de un mes para el final de LaLiga.

Estas son las declaraciones en VCF Media del jugador argentino:

Debut con el Valencia CF

"Contento en lo personal por el debut. Estaba muy ansioso por debutar con esta gran camiseta y este gran Club. Fue un partido difícil, con un rival que tiene grandes jugadores. Fui creciendo durante el partido, tengo mucho más para dar y voy a seguir mejorando para tener una oportunidad en los siguientes partidos"

Empate

"Nos vamos con ese sabor agridulce de que tuvimos algunas ocasiones para poder convertirlas. Hay que continuar trabajando, tenemos un partido muy importante en casa ante el Girona FC y, para que este punto sirva, tenemos que ganar. Trabajaremos para ello"

Próximo partido: sábado en Mestalla

"Veníamos de dos derrotas, siempre es importante cortar esa racha negativa. Para que este punto sirva, tenemos un partido muy importante en casa y vamos a ir con todo"

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Reacción del equipo tras el gol

"Hicimos una gran segunda parte, en general. Tuvimos situaciones para convertir el segundo gol. Tenemos que intentar disminuir los errores y acertar en el próximo partido".