4 años desde la final de Copa: Bordalás - Valencia CF caminos opuestos

Hoy hace 4 años el Valencia CF pudo vivir su único momento de grandeza en siete años de devastación por parte de Peter Lim y sus gestores. El 23 de abril de 2022, el valencianismo tiñó de su emblemático policromatismo las calles de Sevilla para apoyar a los suyos en la última final que ha tenido la posibilidad de jugar, la que le enfrentó al Real Betis en circunstancias desfavorables y que se escapó de forma traumática en la tanda de penaltis. En el banquillo, el único entrenador desde Marcelino García Toral que le ha dado algo de dignidad a un murciélago magullado por una gestión autolesiva, un José Bordalás que ha seguido demostrando el gran entrenador que es y cuyo paso por Mestalla evidencia a qué nivel es complicado trabajar bajo el yugo de Meriton Holdings.

Aquella tarde, el orgullo valencianista inundó la ciudad hispalense y barrió a la afición del Betis en las gradas de La Cartuja a pesar de que la gestión de la RFEF contribuyó a que los verdiblancos jugaran la final en clara superioridad numérica. El Valencia, resiliente y competitivo de la mano de Bordalás, pudo llevarse la final en varias acciones claras durante el encuentro, pero en la lotería de los penaltis Yunus Musah la lanzó al cielo.

Llegó a la final y le cambiaron por Gattuso

Centrado en esa final y con problemas para ser regular en dos competiciones, el equipo acabó en mitad tabla en LaLiga, pero con la sensación de que Bordalás podía ser un entrenador con el que crecer. Y como siempre que pasa algo así llegó el autosabotaje por parte de Lim, que impuso el relevo en el banquillo, otorgándole a Gennaro Gattuso la cercanía que siempre negó al alicantino... Y el Valencia CF tuvo que ser salvado por Rubén Baraja de descender esa misma temporada.

El 'milagro' del Getafe: sexto y luchando por la Europa League

Por lo que respecta a Bordalás, su trayectoria posterior se circunscribe de nuevo solamente al Getafe CF, al que con recursos muy limitados está volviendo a hacer rendir muy por encima de sus posibilidades. Regresó en primer lugar para salvarlo y esta temporada lo tiene sexto en la jornada 32 a tan solo cinco puntos de las posiciones de Europa League en una campaña que apenas pudo empezar con jugadores profesionales después del enésimo desmantelamiento.

Bordalás, ante uno de los partidos más importantes de su carrera como entrenador / Francisco Calabuig

El Valencia, abonado a la zona baja

Mientras tanto, el Valencia, con más posibilidades económicas dentro del contexto de degradación constante que vive, se ha abonado a la lucha por la permanencia y esta temporada se ha metido en un buen lío por no haberse subido al tren de la ambición por Europa que no ha dejado escapar el Getafe de Bordalás, condenándose a sí mismo a sufrir por conservar su lugar en Primera División.

Es difícil saber que habría pasado de seguir Bordalás en el Valencia y más todavía creer que la historia habría sido distinto cuando le negaron hasta un encuentro cara a cara con el máximo accionista, pero los caminos que han tomado uno y otro desde aquella final perdida sí atestiguan que el alicantino era un entrenador por el que apostar de verdad. Una gran oportunidad perdida.