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Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

Carlos Corberán pudo contar de nuevo con Unai Núñez y tendrá dos centrales naturales para medirse al Girona FC

Unai Núñez en el Derbi del Ciutat

Unai Núñez en el Derbi del Ciutat / VCF

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

El Valencia CF trabaja con vistas al partido del sábado frente al Girona FC en el que se juega gran parte de la permanencia en Primera División. El equipo de Carlos Corberán, que no pudo pasar del empate frente al RCD Mallorca en Son Moix, se está complicando cada vez más la vida y necesita dar un golpe encima de la mesa en Mestalla.

Para ello recuperará un efectivo que puede ser clave como Unai Núñez, que trabajó con el resto del grupo en la sesión preparatoria de este jueves y que apunta a formar pareja de centrales con César Tárrega después de haber hecho Pepelu ese papel contra los bermellones. El vasco y el de Alaquàs son los únicos centrales puros disponibles.

El defensa suizo del Valencia Eray Cömert

El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

Sin Eray Cömert

No llegará, por otra parte, Eray Cömert, ya que tal y como informó El Chiringuito, al jugador suizo se le abrió la cicatriz de la lesión y se descarta que pueda jugar contra el Girona mientras que está en el aire que pueda jugar contra el Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas y más

Presencia de canteranos

Corberán llamó a filas a multitud de canteranos para completar el equipo, aunque parece complicado que ninguno de ellos vaya a recibir la oportunidad de jugar después de que no haya habido ningún debut en toda la temporada.

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