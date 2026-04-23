Elevadores y movilidad: Así serán los ascensores del Nou Mestalla

El Nou Mestalla sigue avanzando en su configuración como recinto de nueva generación con la incorporación de Otis como Stadium Partner. La compañía será la encargada de dotar al estadio de un sistema de movilidad vertical diseñado para mejorar la experiencia de los aficionados, optimizar la operativa interna y garantizar la accesibilidad universal.

El acuerdo contempla la instalación de 19 ascensores adaptados a entornos de alta afluencia y uso intensivo, característicos de los grandes recintos deportivos. Además, Otis asumirá el mantenimiento de los equipos durante cinco años, con el objetivo de asegurar un servicio continuo y de calidad.

Diez de estos ascensores estarán distribuidos alrededor del estadio para facilitar el acceso a todos los niveles —grada baja, media y alta— y reducir los desplazamientos a pie. Esta infraestructura supone un salto significativo respecto al actual Mestalla, que dispone de un único ascensor con acceso a la grada superior.

Obras en Nou Mestalla / Levante-EMV

El proyecto incluye también seis ascensores exclusivos para zonas de hospitalidad, pensados para ofrecer un acceso más directo y cómodo a palcos y áreas premium. A ello se suman tres montacargas destinados a la logística interna del recinto.

Tecnología, seguridad y control en tiempo real

Los equipos estarán basados en la tecnología Gen3 de Otis, que permite prescindir del cuarto de máquinas y facilita una integración más eficiente en el diseño arquitectónico del estadio. Además, incorporarán sistemas avanzados de monitorización que permitirán supervisar su funcionamiento en tiempo real y anticipar posibles incidencias.

En materia de seguridad, los ascensores contarán con sistemas automáticos de rescate en caso de fallo eléctrico, comunicación bidireccional para emergencias y componentes preparados para soportar un uso intensivo.

Simulación del Nou Mestalla / VCF

Otro de los ejes del proyecto es la sostenibilidad. Los ascensores seleccionados incorporan soluciones como el sistema ReGen, que permite reutilizar parte de la energía generada durante su funcionamiento, reduciendo así el consumo eléctrico global del estadio.

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Experiencia en grandes recintos

Con más de 170 años de trayectoria, Otis es uno de los principales referentes mundiales en soluciones de movilidad para infraestructuras complejas. La compañía ha participado en proyectos de estadios y arenas deportivas a nivel internacional, donde la gestión de grandes flujos de personas es clave.