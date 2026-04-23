'Giro' de guion con David Otorbi en Valencia CF

La gestión deportiva del 'caso David Otorbi' desde que entró en escena como el debutante más joven de la historia del Valencia CF ha sido de lo más heterodoxa. Se estrenó como un adolescente (16 años, 2 meses y 19 días) en Copa del Rey a las órdenes de Rubén Baraja e incluso jugó unos minutos en LaLiga, pero lo que parecía que iba a ser la incursión paulatina en el primer equipo de un talento precoz quedó paralizada. Esta temporada se esperaba que empezara a tener esos minutos, pero su contador liguero sigue a cero en un 'giro' de guion que no ha impedido su renovación para las próximas dos temporadas y una ampliación 'extra' vinculada a su aterrizaje definitivo en la élite.

El futbolista ha sido habitual en los entrenamientos del primer equipo, también en muchas de las convocatorias (en las que había ya dos extremos del primer equipo en el banquillo, por lo que sus opciones de jugar eran muy reducidas), pero no ha tenido ninguna oportunidad de jugar en Liga a pesar de los graves problemas del equipo de Carlos Corberán para ser profundo en ataque. El entrenador de Cheste, de hecho, no ha buscado ninguna solución en el filial en lo que va de campaña y no ha hecho debutar a un solo futbolista.

Dos años de crecimiento físico, técncio y táctico

En estos dos años, no obstante, el futbolista ha ido madurando en aspectos que necesitaba y que no tenía en el año del debut. El hecho de jugar la temporada pasada a caballo entre el Juvenil 'A' y el filial le vino bien para acumular minutos y adaptarse tanto a bregar con los 'mayores' en una categoría dura como la Segunda 'RFEF' como a ser una referencia del combinado de División de Honor.

RFEF

Con 16 años ya tenía un desarrollo físico muy superior al del resto de jugadores de su edad, pero en estos dos años ha dado un salto en este sentido que le da no solo esa punta de velocidad innata, sino la capacidad de chocar con el lateral, imponerse por potencia en las disputas y una mayor capacidad de evaluación en la toma de decisiones, contrastando con aquel debutante más 'alocado' con mimbres para llegar a la élite, pero todavía con muchos aspectos por pulir.

A pesar de que no se ha materializado en minutos con la primera plantilla, en el club no han dejado de creer en el desarrollo del futbolista y aunque está renovación no ha llegado por el hecho de derribar la puerta del primer equipo, el Valencia CF y el futbolista apuestan por seguir juntos -a pesar incluso de las mareantes ofertas- porque el crecimiento como jugador ha sido muy favorable en los últimos dos años y quizás este verano tenga un estatus importante entre los canteranos que hacen la pretemporada.

Lo que Otorbi tiene y el primer equipo no

El Valencia CF, en todo caso, ha renunciado durante 32 jornadas a probar a un futbolista de un perfil muy diferente a lo que tiene en plantilla. El extremo valenciano es un 'especialista' en el juego a pierna natural con capacidad encontrar la profundidad, hallar línea de fondo y centrar al área.

Los extremos que tiene Corberán en su plantilla están actuando de forma constante a pierna cambiada e intentando explotar pasillos interiores, trazar diagonales o buscar el disparo, pero ninguno está haciendo del uno contra uno o de la carrera a la espalda del lateral su fuerte y es ahí donde destaca un Otorbi que más allá de estar o no listo para el salto, no se le ha puesto a prueba en esas lides.