¡Máxima presión en LaLiga! La salvación más cara que nunca en 15 años

LaLiga entra en su tramo decisivo con una zona baja al rojo vivo. Cargada, a partes iguales, de tensión e interés. La lucha por la permanencia se ha convertido en una batalla sin precedentes recientes: seis equipos, tres de ellos valencianos, están separados por solo cuatro puntos entre la 14ª y la 19ª posición. Tras los últimos resultados, la conclusión es clara: la salvación no está cara, está carísima. Además, otros tres equipos, Girona, Espanyol y Rayo Vallecano, todos con 38 puntos, siguen sin poder respirar tranquilos; incluso Osasuna, con 39, tampoco tendría garantizada la continuidad en Primera división.

Un precedente que dispara las alarmas

Para encontrar una situación similar hay que remontarse a la temporada 2010/11, cuando Unai Emery vivía su tercera temporada en el Valencia CF, al que finalmente dejó tercero y en Champions con 71 unidades. Desde aquel curso, la competición no llegaba a estas alturas -32 partidos jugados- con un equipo en la zona de descenso con tantos puntos en el casillero, 33... ni siquiera con 32. Tan apretada estuvo la batalla por la permanencia hace 15 años que el Deportivo de La Coruña acabó bajando a Segunda división, pese a sumar en 38 jornadas 43 unidades, una menos que las 44 que tuvieron que hacer el Mallorca y el Getafe para poder aferrarse a la máxima categoría.

En todas las siguientes campañas hasta la actualidad, todos los equipos colocados en las tres posiciones finales, tras la jornada 32, contaban con menos de los 33 puntos con los que cuenta ahora el Deportivo Alavés... o los 32 que ha alcanzado el Levante UD tras imponerse este jueves al Sevilla FC en el Ciutat de València (1-0). Así que desde 2011 no se veía a dos equipos con tanta vida y con tanta puntuación en este último tramo del torneo.

Zaragoza: un espejo para el Levante

En aquel 2011, el Real Zaragoza cerró la fecha 32 en el decimoctavo lugar con 33 puntos, los mismos que el Málaga, un puesto por arriba. A la postre, los dos se salvaron con 45 y 46 puntos, respectivamente. Los aragoneses completaron una reacción que cosechó 12 de los últimos 18 puntos en disputa e hicieron sufrir de lo lindo a un amplio pelotón de equipos que estaban claramemte por delante. Sin ir más lejos, la agonía del Depor terminó en tragedia. Los coruñeses, que eran decimoterceros en la jornada 32 con 38 unidades, acabaron descendidos tras sumar únicamente cinco más en los seis encuentros finales.

El delantero del Levante Iván Romero celebra tras anotar el primer gol de su equipo al Sevilla / Manuel Bruque / EFE

Como puede verse en la comparativa de la clasificación entre las jornadas 32 y 38, aquella temporada 2010/11 significa todo un aviso para navegantes. Nadie puede hoy confiarse. El Deportivo, con una puntación como la que tienen actualmente Girona, Espanyol y Rayo terminó en el pozo; y entonces el Mallorca, con los mismos 39 puntos que en este 2026 suma Osasuna, salvó la categoría por los pelos.

Comparativa entre las jornadas 32 y la última, 38, en el curso 2010/11 / BDFutbol

Finales directas y calendario de infarto

Seis equipos -Valencia (36), Elche (35), Mallorca (35), Sevilla (34), Alavés (33) y Levante (32)- se separan tan solo por cuatro puntos. Asimismo, hay otros tres con una ventaja sobre el descenso inferior a los dos partidos. Por ejemplo, los blanquinegros vivirán el sábado una nueva final por la salvación con un rival directo invitado recientemente a la 'fiesta', el Girona de Míchel.

Matias Dituro celebra con sus compañeros del Elche el triunfo 3-2 ante el Atlético que lanzó al Elche a los 35 puntos / Europa Press

Otro duelo directo será el lunes el Espanyol - Levante. Los catalanes no levantan cabeza y recibirán a un conjunto 'granota' que ha renovado su fe de la mano de Luís Castro. Y habrá hasta tres enfrentamientos más a 'vida o muerte': Alavés - Mallorca, Oviedo - Elche y Osasuna - Sevilla.

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El precio de la salvación se dispara

La reacción de los de abajo, en especial del Elche y el Levante, ha provocado que el precio de la salvación haya subido mucho en las últimas semanas. A día de hoy, hay hasta media Liga implicada, una situación que va a dar una importancia máxima al 'goal average' en una carrera encarnizada de seis partidos por mantenerse en Primera.