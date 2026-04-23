Palop: "Me molestó de Subirats que no apostara por mí cuando Cañizares iba de bajada"

La de Santi Cañizares y Andreu Palop ha sido posiblemente una de las competencias de mayor nivel en toda la historia del Valencia CF. El guardameta de Puertollano, para muchos el mejor que ha tenido jamás la entidad de Mestalla, se midió al mejor que ha dado la cantera valencianista, dando lugar a una rivalidad muy vibrante, en ocasiones incluso tensa, pero que llevó la portería blanquinegra al siguiente nivel.

El de l'Alcúdia, que jugó partidos importantes también en los años de los títulos y que dejó una fuerte contribución a la entidad de Mestalla, se sincera con Chimo Masmano en la Cadena SER sobre la decisión del club en 2005 de no apostar por él y seguir con Cañizares, abriendo la puerta a su salida a Sevilla, donde posteriormente se convertiría en una auténtica leyenda.

Considera que su tendencia era alcista y merecía la oportunidad

"A mí lo que me dolió es que Subirats no leyera eso, no leyera esa situación de decir, yo tengo un portero de 36 años, tengo un portero de 32, que está fresco, que está como un tiro y que me va dar aquí 4 años de p*** madre, hablando de plata, y ahí me tengo que mojar. Que no tuviera ese tacto de poder sentarnos, de poder discutirlo, de poder hablarlo, de no apostar por mí porque se veía claramente que había una situación de un portero que ya había tocado su techo y otro que estaba que iba a alcanzar su máximo nivel", señalaba el exportero.

Su amargura no quedó aquí, sino que señala el hecho de que el Valencia presentara a Juan Luis Mora al mismo tiempo que él había convocado una rueda de prensa para despedirse del valencianismo, afirmando que Subirats la quería "boicotear".

Protagonista de los títulos

Asimismo, Palop se reconoce como protagonista de los títulos ganados por el Valencia CF a principios de siglo: "Totalmente porque a lo largo de esos títulos que hemos ganado en algún momento he tenido que aparecer yo. Al final esto no es algo individual, esto es la suma de todos. Yo en su momento sumé para que también en ese momento determinado, esos puntos, que esa eliminatoria se pasase y al final se levante la copa"