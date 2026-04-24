Aviso de Míchel a sus jugadores antes del Valencia CF-Girona
El técnico del Girona recuerda que "hace dos jornadas el Valencia miraba hacia arriba en la clasificación"
"No tienen los objetivos que ha tenido a lo largo de la historia, pero es un equipo grande y seguro que saldrá de este momento"
El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha recordado en sala de prensa que el Valencia CF "ahora no tiene los objetivos que ha tenido a lo largo de la historia, pero es un equipo grande y seguro que saldrá de este momento"." El técnico ya ha avisado a sus jugadores: "El Valencia CF tiene una muy buena plantilla y hace dos jornadas miraban hacia arriba en la clasificación. Espero un partido muy difícil y muy complicado", ha dicho.
En este sentido el entrenador madrileño ha explicado que ganar al Valencia sería "una victoria muy importante" y ha pedido a sus jugadores "ser capaces de mirar arriba, tener agresividad, tener la pelota en campo rival y recuperar en campo rival".
Míchel ha reconocido este viernes en rueda de prensa que el equipo afronta la visita al Valencia con la necesidad de "recuperar los puntos" que no consiguieron en el partido contra el Betis.
Permanencia
El técnico rojiblanco se ha mostrado "convencido" de que el Girona alcanzará la permanencia, pero ha avisado que el equipo todavía "está lejos" del objetivo y que "quedan muchas cosas por hacer".
"Sufriremos como equipo, como club, como ciudad y como provincia y tenemos que estar juntos. Tenemos que luchar cada jugada, cada punto", ha añadido.
Míchel ha asegurado que hay "mucha igualdad en la clasificación" y que hay "diez o doce equipos en la misma posición de luchar cada partido" para lograr la permanencia.
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