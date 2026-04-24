La Roma se carga a Claudio Ranieri 'a traición'

Claudio Ranieri ya es historia de la Roma... en todos los sentidos. Como ya le ocurriera a más de un César, su despido sabe a traición de quienes le pidieron ayuda en su momento y fueron salvados por él. La AS Roma ha oficializado la salida de Ranieri, una figura histórica del club, en medio de tensiones internas con el actual técnico, Gian Piero Gasperini. El club, en su comunicado, ha querido subrayar el tono institucional y de agradecimiento: reconoce que el técnico “lideró al equipo en un momento muy difícil” y destaca su compromiso con la entidad. Sin embargo, la ruptura responde a diferencias profundas en la dirección deportiva y en la gestión del proyecto, con la directiva alineándose con Gasperini como eje del futuro.

La nota pública del club también refuerza la idea de cierta continuidad: la Roma se define como un club “sólido”, con “liderazgo fuerte” y una “visión clara”, reafirmando que el objetivo pasa por crecer y competir a la altura de su historia bajo el nuevo mando técnico. La salida de Ranieri, por tanto, no se interpreta como un cambio de rumbo, sino como una decisión estratégica para evitar fracturas internas en un momento clave del proyecto deportivo. El fútbol tiene muy poca memoria... o eso parece en la capital de Italia.

Polémico comunicado oficial de la Roma

La AS Roma anuncia que su relación con Claudio Ranieri ha terminado.El Club desea agradecer a Claudio su importante contribución a la Roma.Lideró al equipo en un momento muy difícil y siempre estaremos agradecidos por sus esfuerzos.De cara al futuro, nuestra dirección es clara. El Club es sólido, cuenta con un liderazgo fuerte y una visión definida.La AS Roma siempre será lo primero.Tenemos plena confianza en el camino que nos espera bajo la dirección técnica de Gian Piero Gasperini, con el objetivo común de crecer, mejorar y lograr resultados dignos de nuestra historia.

Ranieri es leyenda viva y salvador de la Roma

En su última etapa, Ranieri volvió del retiro en 2024 para rescatar a una Roma en crisis deportiva. Asumió el equipo en mitad de tabla y lo transformó en uno de los conjuntos más sólidos del campeonato, firmando una racha de hasta 19 partidos invicto y terminando la temporada en quinta posición, rozando la clasificación para la Champions League.

Además, logró clasificar al equipo para competición europea y devolverle competitividad en un contexto muy adverso, siendo reconocido por haber reactivado a un vestuario en declive y por su capacidad para competir hasta el final por objetivos mayores. Así le han pagado sus muchos servicios a la entidad a esta leyenda de 74 años.

Benítez y Ranieri, en Paterna / SD

Histórico entrenador del Valencia CF

Claudio Ranieri dirigió al Valencia CF en dos etapas (1997-1999 y 2004-2005). En la primera, firmó uno de sus mayores éxitos en España al conquistar la Copa del Rey en 1999, devolviendo al club a un título nacional tras dos décadas, además de clasificar al equipo para competiciones europeas. En su segunda etapa, más breve e irregular, regresó con el equipo ya asentado en la élite, pero no logró continuidad en los resultados y fue destituido antes de completar la temporada. En cualquier caso, la memoria colectiva valencianista guarda un gran recuerdo del veterano preparador italiano y siempre fue recibido con honores.

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Redacción SD

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