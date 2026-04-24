Convocatoria oficial del Valencia CF en su duelo por la salvación contra el Girona FC

El Valencia CF afronta este sábado en Mestalla su duelo de la jornada 32 de LaLiga frente al Girona FC, en un escenario donde ambos conjuntos ya se han visto las caras en cinco ocasiones en Primera División. El balance favorece a los valencianistas, con tres triunfos y dos derrotas, incluida la última cita, que terminó con un 2-0 para los locales.

La defensa brilla por su ausencia

De cara al partido, el técnico Carlos Corberán confirmó la baja de Thierry Rendall, aunque recupera a Unai Núñez para reforzar la defensa. El central regresa a la lista, en la que también aparece Baptiste Santamaría, ausente en el último encuentro por una gastroenteritis.

En total, el Valencia cuenta con seis ausencias confirmadas: Eray Cömert, que podría volver la próxima semana; Julen Agirrezabala, ya trabajando sobre el césped y con previsión de regresar antes de que acabe la temporada; Thierry Rendall, cuya campaña podría haber terminado; y Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby, todos ellos con lesiones de larga duración que les mantendrán fuera hasta el próximo curso. Para completar la convocatoria, se suman varios canteranos habituales en la dinámica del primer equipo.

Los convocados

El equipo se ha concentrado en su hotel habitual y se desplazará a Mestalla horas antes del inicio del encuentro.

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Vicent Abril

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Renzo Saravia y Rubo Iranzo

Centrocampistas: Arnaut Danjuma, Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic, Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq, Lucas Beltrán y David Otorbi