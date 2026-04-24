F. Calabuig

Corberán habla sobre Mestalla, Unai Núñez y la final contra el Girona

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha analizado en rueda de prensa el partido de este sábado en Mestalla ante el Girona. El técnico ha hablado de la importancia del factor Mestalla y la afición valencianista para ayudarles a sumar los tres puntos, así como ha hecho un repaso a las altas y bajas para el encuentro y por último ha destacado la importancia de la victoria de cara a la clasificación: "Cada partido lo vivimos así. Somos conscientes de nuestra puntuación y lo exigente de la situación. Nuestra atención es en lo que tenemos que hacer en el campo para conseguirlo".