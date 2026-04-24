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Así ve Carlos Corberán la lucha del Valencia CF por no descender

Son varios los lesionados sobre los que deberá responder el preparador, sobre todo tras conocerse la baja segura de Thierry, quien quizá no vuelva a vestir la camiseta valencianista nunca más. Ahora la clave para por el regreso de Unai Núñez y la apuesta definitiva por Renzo Saravia.

Carlos Corberán, en rueda de prensa en Paterna.

Carlos Corberán, en rueda de prensa en Paterna. / Montesinos

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

No tiene buena pinta este final de temporada del Valencia CF. Los de Carlos Corberán afrontan un partido vital este sábado en Mestalla ante el Girona, que les aventaja en dos puntos en la clasificación, al igual que Espanyol y Rayo Vallecano. La victoria es clave para dar un salto en la tabla, distanciarse de algunos de los rivales directos por la permanencia y, de paso, evitar que los de Míchel se escapen.

Son varios los lesionados sobre los que deberá responder el preparador, sobre todo tras conocerse la baja segura de Thierry, quien quizá no vuelva a vestir la camiseta valencianista nunca más. Ahora la clave para por el regreso de Unai Núñez y la apuesta definitiva por Renzo Saravia.

Así fue la rueda de prensa de Carlos Corberán

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