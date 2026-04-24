Así ve Carlos Corberán la lucha del Valencia CF por no descender

No tiene buena pinta este final de temporada del Valencia CF. Los de Carlos Corberán afrontan un partido vital este sábado en Mestalla ante el Girona, que les aventaja en dos puntos en la clasificación, al igual que Espanyol y Rayo Vallecano. La victoria es clave para dar un salto en la tabla, distanciarse de algunos de los rivales directos por la permanencia y, de paso, evitar que los de Míchel se escapen.

Son varios los lesionados sobre los que deberá responder el preparador, sobre todo tras conocerse la baja segura de Thierry, quien quizá no vuelva a vestir la camiseta valencianista nunca más. Ahora la clave para por el regreso de Unai Núñez y la apuesta definitiva por Renzo Saravia.

Así fue la rueda de prensa de Carlos Corberán

Y con esto termina la rueda de prensa de Corberán. Ahora la analizamos en SUPER

Renzo Saravia. ¿Renovación? Nos centramos en cada partido. Ahora hay dos análisis, el del aprtido anterior y el siguiente. En el anterior rompió el hielo con más minutos de los esperado por la lesión de Thierry. Su ambición le hizo compensar la falta de minutos y se gana la continuidad. Luego veremos cada partido, que analizamoremos y veremos.

Gourlay en le vestuario. El apoyo de Ron es una cosntante desde que ha llegado, la comunicación también. Somos conscientes de lo que estamos afrontando y lo que tenemos que hacer. Apoyo y claridad son bienvenidos. Estamos mentalizados y es lo importante.

Jugadores del filial en el primer equipo. Mario, Víctor, Otorbi... El contexto condiciona. en la Academia hay un potencial muy bueno y en los próximos años veremos varios que están en el filial o juvenil A que ayudarán. Tirar de la Academia no sólo es intención, sino también circunstancias. Tengo la opinión firme de que volverá a curtir el primer equipo la Academia. Invita al optimismo

Gestión de minutos. Guerra, Pepelu, Almeida... importantes y desaparecer Todos son importantes. Todos son diferenciales y que les hace estar en este club. Somos una plantilla amplia y cuando los resultados no son los deseados, si repetimos muchas alineaciones, el motivo más atribuible es la consistencia. Si hay variaciones en el once, lo atribuible son los cambios en el once. Mi trabajo se juzga por los resultados y cada partido lo analizamos y ponemos el once que más nos ayude a iniciar el partido, dándole la misma importancia a los que inician como a los que lo terminan. El último partido el aporte del banquillo fue crucial. Contra el Elche tuvimos dos jugadores defensivos que piden cambios o el otro día Titi. Aunque tengas deseo de que unos jueguen, el partido te lleva a que no pueda ser.

Permanencia en abril. Si no tienes los puntos para tener permanencia en abril es un reto que le pueden pasar a otros equipos. Extender momentos buenos y reducir malos es lo que buscamos.

Girona, ¿rival directo? Más allá de las consecuencias del próximo resultado, es un rival que nos va a exigir mucho en lo físico y lo mental. Están muy cómodo con pelota, tienen mucha psesión, superar presiones y alargar ataques. A nivel físico para evitarlo y mental para superarlo. Lo muy positivo es que jugamos con nuestra afición.

Permanencia cara. Se ve una Liga donde los detalles llevan a la balanza a un sentido u otro. Pequeños márgenes y hay que hacer todo lo posible para que sean a nuestro favor.

¿Descenso? Miro al equipo, las ganas y el partido siguiente. Más allá de eso... Venimos de un encuentro reciente en el que no tuvimos continuidad de juego necesaria, pero sí respuesta emocional. En momentos de dificultad como perder un jugador en el minuto 7, tener sólo un central, que se adelante el rival... el equipo sacó carácter y personalidad y eso ahora es clave. El equipo está vivo y es capaz de reponerse a situaciones complicadas y esto es muy positivo.