Un recurrente objetivo del Valencia, dispuesto a regresar a casa

Son cientos los futbolistas con los que ha negociado el Valencia CF a lo largo de la historia sin llegar a buen puerto las negociaciones. También hubo casos en los que, por un motivo u otro, se fueron al traste las firmas de jugadores en repetidas ocasiones. Cierto que otros, aunque no a la primera (ni a la segunda), terminaron defendiendo la elástica blanquinegra en algún momento. Hay de todo, como en absolutamente todos los equipos de LaLiga.

Hay que remontarse a 2014 para empezar a relacionar a Hazard con el Valencia CF. A Thorgan, hermano de quien fuera estrella mundial años después: Eden. El club de Mestalla estaba decidido a incorporar al centrocampista belga formado en la cantera del Lens y propiedad del Chelsea a sus 21 años tras dos temporadones cedido en el Zulte Waregem, donde generó medio centenar de goles entre anotaciones y asistencias. Afrontaba su último año de contrato y fueron varios los equipos que se lanzaron a intentar fichar a la estrella en potencia.

Thorgan Hazard se dejó querer por el Valencia CF / EFE

Thorgan Hazard no se atrevió a dar el salto a LaLiga todavía, así que aceptó una ampliación de contrato con el Chelsea hasta 2016 y se marchó cedido al M'Gladbach. Fue de menos a más y los alemanes abonaron 8 millones por su traspaso un año después. Su nivel fue muy alto y el equipo se le empezó a quedar pequeño. Novias no le faltaron en verano de 2018, mientras disputaba el Mundial de Rusia con Bélgica. El Valencia CF volvió a insistir en él y mandó a un miembro de la secretaría técnica a seguirle en directo en la Bundesliga. Incluso el padre del futbolista visitó Valencia y mantuvo una reunión en las oficinas del club. "Si ven a mi padre en Valencia, por algo será, pero no quiero decir nada al respecto ahora", llegó a afirmar Thorgan Hazard dejándose querer por los de Mestalla. No pudo ser, el Borussia de Dortmund fue más contundente al abonar más de 25 kilos por su fichaje.

Sus registros con los amarillos tuvo altos y bajos, además de varios problemas físicos que no le permitieron dar ese último salto que le convirtiera en estrella mundial. En 2023 se marchó cedido al PSV y al terminar la temporada recaló en el Anderlecht previo pago de 4 millones de euros.

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Ahora acaba de cumplir 33 años y en dos meses quedará libre para firmar por quien quiera. 15 goles y 11 asistencias son las que lleva este curso, por lo que está claro que tiene nivel de sobra como para que un club de Champions pueda ofrecerle un proyecto. Y así parece que será. Precisamente el Lens, club de sus orígenes y segundo clasificado en Francia, podría ser su destino. Esto es por lo menos lo que aseguraron este viernes los diarios belgas DH Les Sports y Het Nieuwsblad.