¿Garantiza la salvación la media Meriton en los últimos seis partidos de LaLiga?

El valencianismo tiene motivos para creer en la permanencia en Primera, pero también hay datos que invitan a la preocupación, prácticamente, todos ellos vinculados a la gestión del club desde que Peter Lim decidiese en el verano de 2019 prescindir de las dos personas que habían conducido al equipo a la Champions por dos veces consecutivas y al título de Copa: Mateu Alemany y Marcelino García Toral. Desde entonces, como informó SUPER días atrás, el rendimiento competitivo del Valencia CF ha ido en picado de manera especial al adentrarse en la 'zona Aragonés', esos diez partidos en los que decía Luis Aragonés "se decide todo".

La tendencia, además, se agrava en las últimas seis jornadas: el periodo definitivo que el conjunto blanquinegro arrancará este sábado contra el Girona FC en Mestalla. En el mismo número de años que jornadas, en los últimos seis, la media del Valencia en el esprint final apenas alcanza los siete puntos (6,6). Nunca ha rebasado el 50 % de los puntos en liza en las campañas 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 y 24/25.

Media de puntos en las últimas seis jornadas desde 2020

Temporada 19/20 7 puntos (53 al final) 39 %

Temporada 20/21 8 puntos (43) 44 %

Temporada 21/22 6 puntos (48) 33 %

Temporada 22/23 9 puntos (42) 50 %

Temporada 23/24 2 puntos (49) 11 %

Temporada 24/25 8 puntos (46) 44 %

En solo una campaña, el Valencia terminó rebasando la barrera psicológica de los 50 puntos, la misma que permite subir las opciones de clasificarse para una competición europea. Igualmente, solo en una temporada el equipo ha llegado a sumar, al menos, la mitad de los puntos en juego. Fue en 2023, cuando con Baraja en el banquillo la permanencia se certificó con un empate a un gol en la fecha final de LaLiga en el Benito Villamarín ante el Betis (1-1). En el resto de cursos, se ha estado por debajo de ese mínimo confirmando la decadencia del club, en especial, en los últimos seis años. Tiempos en los que el valencianismo se ha acostumbrado a ver a los suyos únicamente compitiendo por mantenerse en Primera.

Ya en prácticamente siete temporadas, el Valencia solo ha ganado el 30 % de los partidos de LaLiga y ha dejado escapar el 60 % de los puntos en juego... así el discurso de Europa no ha podido ser real.

¿Bastarían 43 puntos para quedarse en Primera?

Esa media de 6,6 puntos en seis jornadas, poco más de uno por partido, bastaría para la salvación en todas las campañas desde la llegada de Peter Lim en 2014. Los de Corberán, ahora con 36 puntos, terminarían con 43 unidades. Ahora bien, hay un precedente, el de la temporada 2010/11, en el que no sería suficiente. En 2011, el Deportivo de La Coruña descendió a Segunda con esa misma cantidad de puntos en un final de temporada apretadísimo. No ha habido uno igual... hasta la presente temporada.

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