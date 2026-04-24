Horario y dónde ver el Valencia CF-Girona CF

Sin apenas tiempo para digerir el empate ante el Mallorca, el Valencia CF afronta otro importante encuentro en LaLiga. La cita es en Mestalla el sábado 25 de abril a las 18:30 horas ante el Girona FC, correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS 2025-2026. El punto conseguido en el último encuentro en Son Moix deja al equipo de Carlos Corberán en la decimocuarta posición con 36 puntos, a seis puntos del octavos puesto pero a tres puntos del Deportivo Alavés, que cierra los puestos de descenso.

Mestalla debe ser fundamental para conseguir la permanencia antes de la siempre tensa última jornada. El Girona visitará Mestalla tras caer ante el Betis por 2-3. Los de Míchel solo han conseguido la victoria en uno de los últimos cuatro partidos y no gana fuera de casa desde el 16 de enero frente al Espanyol. Tan solo dos puntos separan a ambos equipos en la tabla, quien salga vencedor dará un paso de gigante para seguir en Primera División.

Para este encuentro, el técnico recuperará un efectivo que puede ser clave como Unai Núñez, que trabajó con el resto del grupo en la preparación del partido y que apunta a formar pareja de centrales con César Tárrega después de haber hecho Pepelu ese papel contra los bermellones. El vasco y el de Alaquàs son los únicos centrales puros disponibles.

No llegará, por otra parte, Eray Cömert. Al jugador suizo se le abrió la cicatriz de la lesión y se descarta que pueda jugar contra el Girona mientras que está en el aire que pueda jugar contra el Atlético de Madrid. Corberán tampoco podrá contar con Thierry, que se une a las bajas de Julen, Diakhaby, Copete, Comert y Foulquier.

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El Valencia, en uno de los entrenamientos de la semana en Paterna. / Valencia CF

Horario y dónde ver el partido

El Valencia CF recibe al Girona CF este sábado 25 de abril en el partido correspondiente a la jornada 32 de La Liga EASports. El partido se disputará a las 18:30 horas en Mestalla. Puedes seguir el partido en directo a través de Movistar Plus+. También puedes seguir los comentarios del partido a través de la web de Superdeporte.es