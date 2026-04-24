Mestalla, siempre quedará Mestalla

El Valencia CF se aferra al tópico de "Mestalla nunca falla". Como en aquellos partidos de 2023 y 2025 frente al Espanyol y el Valladolid, el equipo busca otra vez en el regazo de casa una victoria que ahuyente los fantasmas del descenso, que no dejan de perseguir seriamente desde hace tres años al club del que Peter Lim es máximo accionista. Tres puntos analgésicos después de tres jornadas -dos derrotas y un empate- sin ganar con los que descargar de tensión al valencianismo y, al mismo tiempo, marcar raya frente a una serie de adversarios que, a pesar de estar situados más abajo, pasan por un mejor estado de forma.

Carlos Corberán, técnico que ha sido últimamente víctima del enfado del público, es muy consciente de la importancia de tener a Mestalla de cara en esta recta final en la que ni siquiera equipos como el rival de esta noche, el Girona FC, con 38 puntos, puede darse todavía por salvado en Primera división. El Valencia, aunque agotándola, guarda una renta de tres puntos con la zona de descenso, pero está herido y necesita sacar a relucir la mejor de sus armas: la hinchada.

Elogios de Corberán a la afición: "Da todo, exige todo, eso es ser del VCF"

"El apoyo de Mestalla siempre es máximo. Su nivel de fidelidad siempre es el más alto de LaLiga. Cada partido es un lleno, para nosotros, jugar con nuestra gente es una buenísima noticia. La afición del Valencia lo da todo y exige todo, eso es ser del Valencia CF, y esa exigencia solo puede ser positiva. Por ejemplo, contra el Celta, nos pusimos perdiendo por dos goles y no dejaron de animar, incluso, hasta el último segundo después del 2-3. Esa actitud es clave, vital en este momento de la temporada. Por eso hay que dar todo lo que tenemos y estamos dispuestos a hacerlo. Nuestra afición es crucial para nosotros", valoró el entrenador blanquinegro en la rueda de prensa previa al choque con el Girona.

Como bien dice Corberán, el estadio del Valencia con el 90 % de ocupación de aforo es el primero de la liga española, por delante de San Mamés y Balaídos, en cuanto a porcentaje de lleno. No obstante, en el presente curso los resultados del equipo han sido irregulares como local, con hasta 11 equipos con números superiores en sus partidos en casa. En 15 encuentros disputados en València, los blanquinegros acumulan seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas, y un balance de 23 de 45 puntos posibles, ligeramente por encima del 50 %.

F. Calabuig

El equipo necesita un impulso y corregir mala serie

A los de Mestalla les llega la hora de dar un acelerón, si no quieren continuar complicándose la existencia en una competición en la que los ocupantes de la zona de descenso llevan varias semanas de resurrección. De los seis equipos que cuenta por debajo, solo el Sevilla (3) ha sumado menos puntos que el Valencia (4) en las cinco jornadas anteriores a la que se avecina este fin de semana.

Ante sus dos próximos visitantes en el feudo de la Avenida de Suècia, Girona y Atlético de Madrid, los de Corberán se han marcado el objetivo de dejar prácticamente finiquitada la permanencia. Bajo el panorama actual, pese a su reticencia habitual a analizar más allá del "partido a partido", el técnico de Cheste admite la importancia excepcional del Valencia - Girona del primero de dos sábados cruciales.

¿Es del Girona el partido de la temporada?

Cuestionado si el del Girona es el partido más importante de la temporada, respondió: "Diría que sí, y el siguiente diré lo mismo... Pero entiendo la pregunta. Este partido es muy importante para nosotros por los puntos, por cómo está la tabla... le da un contexto de aumento de la trascendencia y el valor del partido, así lo vivimos y vamos con ello a competir". Una lucha, en la que el entrenador está convencido de que el grupo de jugadores sigue en el mismo barco junto con el staff técnico: "Después del partido en Mallorca, tuvimos una charla muy interesante, lo que escucho de los futbolistas me gusta mucho en lo emocional y táctico. Trabajan muy bien aunque eso no garantice resultados, pero el nivel de compromiso, implicación, entender y sentir lo veo muy alto".

En lo puramente futbolístico, Corberán recupera al central Unai Núñez, a la expectativa aún de los minutos para los que está preparado tras superar una lesión muscular. Thierry, lesionado hasta finales de mayo, y Eray Cömert son baja por cuestiones físicas. Más allá de las alternativas en defensa, en función del estado físico del central vasco, lo que apunta a que Pepelu seguirá en el eje defensivo con Tárrega al lado y opciones en aumento para Renzo Saravia en el lateral diestro, las grandes novedades se vislumbran en ataque. Javi Guerra, que revolucionó la reacción en Son Moix se perfila como titular por delante de Guido Rodríguez. Luis Rioja también podría tener una oportunidad en el once.

Un rival irregular pero con talento

Mientras tanto, la irregularidad define la trayectoria del Girona. Tras ganar al Villarreal (1-0) y empatar a domicilio ante el Real Madrid (1-1), el 'pinchazo' con el Betis (2-3) ha hecho a los de Míchel volver a tener que mirar hacia abajo. El entrenador, en cada rueda de prensa, señala que el único objetivo es alcanzar cuanto antes los 42 puntos, cifra de "seguridad" y "tranquilidad".

El técnico madrileño de los gerundenses podría repetir el once que perdió contra el Betis, con el mediapunta Claudio Echeverri reciclado a la posición de delantero centro por las bajas hasta final de temporada de Vladyslav Vanat y Abel Ruiz, si bien, jugadores como Bryan Gil, Thomas Lemar, Hugo Rincón o Joel Roca opositan a la titularidad.

Hasta 11 equipos no pueden decir todavía que están salvados / whoscored.com

Más allá de este Valencia - Girona, hay otros cuatro duelos directos en una jornada 32 a la que media Liga llega en apuros tras la rebelión de los pequeños. Elche, Levante e, incluso, Oviedo no se han dado por vencidos; incluso, los ilicitanos ya se sitúan fuera del descenso, aunque con solo dos puntos de renta. Estos son los otros duelos directos:

Alavés - Mallorca

Oviedo - Elche

Osasuna - Sevilla

Espanyol - Levante

Alineaciones probables del Valencia - Girona

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez/Renzo Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Rioja, Guido, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Echeverri.

Estadio: Mestalla, jornada 32

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego)

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Hora: 18:30 horas.