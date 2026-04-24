Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

El once ideal de LaLIga de Javi Guerra

El centrocampista del Valencia CF elige sus once jugadores del campeonato con doble representación del club blanquinegro

El once ideal de LaLiga de Javi Guerra

El once ideal de LaLiga de Javi Guerra

Hugo Ferrer

València

Javi Guerra fue uno de los motivos por los que el Valencia CF reaccionó en Mallorca y volvió de la isla con un punto bajo el brazo. El centrocampista dio la asistencia de gol a Umar Sadiq y fue protagonista en las pocas jugadas de ataque del equipo. Se mojó en el césped y también lo ha hecho delante de las cámaras de LaLiga confeccionado en que para él es el mejor once del campeonato:

El centrocampista ha confeccionado un equipo que mezcla juventud, talento emergente y presente inmediato del fútbol español. Bajo palos, Javi Guerra apuesta por la seguridad de Joan García, guardameta del Barcelona que ha destacado por su regularidad y reflejos.

En defensa, el valencianista dibuja una línea de tres centrales con personalidad y proyección. Dean Huijsen aporta salida de balón y envergadura, Pau Cubarsí representa la inteligencia táctica y la madurez impropia de su edad, mientras que César Tárrega completa la zaga con contundencia y solidez.

Javi Guerra después del primer gol del empate

Javi Guerra después del primer gol del empate / LaLiga

El centro del campo es, sin duda, el motor del equipo. Pablo Barrios suma energía y recorrido, acompañado por el propio Javi Guerra, que se incluye como pieza clave por su llegada y capacidad de organización. Junto a ellos, Pedri pone la pausa, la creatividad y la visión, mientras que Jude Bellingham añade potencia, llegada gol y liderazgo.

Noticias relacionadas

En ataque, el once combina velocidad, desborde y gol. En las bandas, Lamine Yamal y Nico Williams prometen espectáculo constante gracias a su uno contra uno y verticalidad. Como referencia ofensiva, Roberto Fernández, delantero del Espanyol, es el elegido para ocupar el puesto.

TEMAS

Tracking Pixel Contents