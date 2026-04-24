El once ideal de LaLiga de Javi Guerra

Javi Guerra fue uno de los motivos por los que el Valencia CF reaccionó en Mallorca y volvió de la isla con un punto bajo el brazo. El centrocampista dio la asistencia de gol a Umar Sadiq y fue protagonista en las pocas jugadas de ataque del equipo. Se mojó en el césped y también lo ha hecho delante de las cámaras de LaLiga confeccionado en que para él es el mejor once del campeonato:

El centrocampista ha confeccionado un equipo que mezcla juventud, talento emergente y presente inmediato del fútbol español. Bajo palos, Javi Guerra apuesta por la seguridad de Joan García, guardameta del Barcelona que ha destacado por su regularidad y reflejos.

En defensa, el valencianista dibuja una línea de tres centrales con personalidad y proyección. Dean Huijsen aporta salida de balón y envergadura, Pau Cubarsí representa la inteligencia táctica y la madurez impropia de su edad, mientras que César Tárrega completa la zaga con contundencia y solidez.

Javi Guerra después del primer gol del empate / LaLiga

El centro del campo es, sin duda, el motor del equipo. Pablo Barrios suma energía y recorrido, acompañado por el propio Javi Guerra, que se incluye como pieza clave por su llegada y capacidad de organización. Junto a ellos, Pedri pone la pausa, la creatividad y la visión, mientras que Jude Bellingham añade potencia, llegada gol y liderazgo.

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En ataque, el once combina velocidad, desborde y gol. En las bandas, Lamine Yamal y Nico Williams prometen espectáculo constante gracias a su uno contra uno y verticalidad. Como referencia ofensiva, Roberto Fernández, delantero del Espanyol, es el elegido para ocupar el puesto.