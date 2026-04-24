Repaso del entrenador a estos nombres propios: Thierry, Pepelu, Unai Núñez y Saravia

La actualidad del Valencia CF, vinculada con el trascendental partido de este sábado ante el Girona FC, llega marcada por diferentes nombres propios. Altas, bajas, actuaciones personales y posibles variaciones con Unai Núñez, Thierry Rendall, Renzo Saravia y Pepelu como protagonistas.

El primero de ellos sobre el que ha hablado el preparador del Valencia, Carlos Corberán, ha sido el del defensa central Unai Núñez, quien lesionado se tuvo que perder los partidos contra Elche y Mallorca, lo que generó quebraderos de cabeza para el técnico a la hora de confeccionar los onces. En principio, el jugador cedido por el Celta está en condiciones de regresar al equipo, lo que podría devolver de nuevo a Pepelu al banquillo, pese a su buena actuación como zaguero contra el Mallorca de Vedat Muriqi.

Sin embargo, la urgencia en el lateral derecho condiciona las decisiones de Corberán. En este sentido, la continuidad de Pepelu en el eje de la defensa es una baza importante a pocas horas del partido, lo que podría mover a Unia Núñez al lateral derecho. Allí competiría por la titularidad con Renzo Saravia, al que el cuerpo técnico todavía ve con carencias para completar los 90 minutos. El argentino debutó en Palma debido a la lesión de Thierry en los primeros minutos. Un Thierry Rendall con pocas opciones de volver a vestir la camiseta del Valencia tras la lesión en el abductor que le tendrá alrededor de un mes KO, justo lo que resta para el final de LaLiga.

Estas han sido las valoraciones del entrenador sobre los mecionados nombres propios:

Unai Núñez

"Ha podido completar la sesión, ayer también... ha sido dos cortitas, sin la carga de una sesión más alejada del partido, aunque está disponible y es una buena noticia para el equipo... La alineación la veremos mañana"

Thierry Rendall

"La lesión de 'Titi' tenemos que ir viéndola. Puede tener alrededor de tres semanas, que podrían extenderse a cuatro. Veremos, lo cierto es que llega en buen momento, uno quiere tener a todos los que forman parte de la plantilla, y perder a un jugador por lesión no gusta. Ahora solo toca dar pasos al frente por otro compañero, para eso se hace plantillan. Si un compañero no está disponible, otro debe dar ese paso"

Pepelu

"Para mí, los jugadores no desaparecen aunque no jueguen lo mismo. Siempre deben estar pendientes de aportar, y él nunca salió del once por demérito. Guido se posicionó por méritos. Cuando uno decide jugar con dos '6' los dos podrían jugar juntos. Tenemos dos '6' puros como ellos, dos '8' puros como Javi Guerra y Ugrinic, un mixto como Sntamaría, igual que Almeida... Todo depende del perfil de futbolista con el que jugar. Hemos apostado de un tiempo a esta parte por un '6' y un '8', que tiene la diferencia de la llegada y las zonas que abarca. A veces, uno de los dos '8' también ha hecho de '10'. Elegimos lo que creemos que aportará"

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Saravia

"Puede decirse que rompió el hielo jugando, quizá, más de lo esperado por la lesión de un compañero. Su personalidad y carácter le sirvieron para compensar o subsanar la falta de rodaje. Por supuesto que se ganó continuidad, cada partido vemos, analizamos y decidimos"