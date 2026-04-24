El Valencia CF "devuelve" al primer goleador "lo que es suyo"

El Valencia CF sigue agrandando su historia en LaLiga, y al alcanzar la cifra de 3000 partidos en la máxima categoría, conviene mirar atrás para recordar a uno de los nombres fundacionales del club: Juan Costa. El goleador gerundense de la cinta en la cabeza, fallecido ya hace 41 años, pero al que a través de su familia el familia ha querido reconocer con motivo del próximo enfrentamiento ante el equipo de su tierra natal, el Girona FC.

El conjunto valencianista debutó en Primera División el 22 de noviembre de 1931 en el campo de RCD Espanyol, en Sarrià, un estadio y unos colores que Juan Costa también defendió. Sin embargo, el primer gran hito goleador no llegaría hasta una semana después. Fue el 29 de noviembre de 1931 cuando el atacante de Palafrugell escribió su nombre con letras de oro. Costa se convirtió en el primer goleador de la historia del Valencia CF en la competición nacional de Liga, un logro que marcó el inicio de un legado que perdura hasta hoy.

Pero su hazaña no se detuvo ahí. En ese mismo encuentro, disputado en el mítico Mestalla, firmó el primer 'hat-trick' valencianista en la élite del fútbol español, estableciendo un listón histórico desde el primer momento.

Una exhibición histórica ante el Real Unión de Irún

El rival fue el Real Unión Club de Irún, en la segunda jornada de la temporada 1931/32. El resultado final, un contundente 5-1, reflejó la superioridad del Valencia.

Costa fue protagonista absoluto: marcó tres goles —el primero, el segundo y el quinto— y además repartió una asistencia a su compañero Jesús Navarro, que también vio portería por partida doble. En la portería rival se encontraba Antonio 'Pajarito' Emery, figura que conecta directamente con la historia reciente del club, ya que es abuelo de Unai Emery.

El once inicial de aquel día quedó para la historia, con nombres como Ramón Nebot, Luis Pasarín, Rafael Fernández, Tonín Conde, Enrique Molina, Abdón García, Antonio Sánchez, Domingo Torredeflot, José Vilanova, Jesús Navarro y el propio Juan Costa, protagonista indiscutible.

Los futbolistas del Valencia en aquella temporada 31/32 del estreno en la élite / VCF Media

De Sarrià a los 3000 partidos: el origen de un símbolo

Más de nueve décadas después de aquel primer paso en la élite, y tras alcanzar los 3000 partidos en LaLiga el Valencia CF recupera la memoria de aquella gesta irrepetible. Como reconocimiento simbólico, según indica en el vídeo con el que ha rememorado la gesta, "le devuelve" al apellido Costa "lo que es suyo": el balón que aquel día no pudo llevarse, un homenaje que pone en valor su papel como precursor de los goleadores del equipo en Primera división.

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Su nombre no solo figura en los libros de historia: representa el punto de partida de un club que ha construido su identidad a base de esfuerzo, talento y momentos inolvidables como aquellos goles en Mestalla al Real Unión.