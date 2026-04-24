Alineaciones probables del Valencia - Girona
Corberán recupera a Unai Núñez, pero pierde a Thierry de cara al vital duelo de Mestalla ante los catalanes
El cuadro de Corberán necesita una victoria como el comer. Y no hay mejor lugar para conseguirla que el estadio de Mestalla ante un rival directo como es el Girona. El Valencia CF recibe este sábado a los de Míchel con algunas altas y bajas respecto al partido del martes.
Thierry se lesionó a los pocos minutos de arrancar el duelo y Renzo Saravia debutó como valencianista, por lo que se espera que sea titular las próximas jornadas. Y es que el argentino es el único lateral derecho disponible en la primera plantilla. Por otro lado, Unai Núñez se ha recuperado prácticamente del todo de su lesión. Con este panorama, Corberán puede montar un once de garantías.
Alineaciones probables del Valencia - Girona
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Unai Núñez, Renzo Saravia; Guido, Guerra; Rioja, Ramazani, Lucas Beltrán y Sadiq.
Girona CF: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Witsel, Fran Beltrán, Iván Martín, Ounahi; Echeverri y Tsygankov.
Dónde ver por televisión el Valencia vs Girona
El partido entre Valencia CF y Girona CF que se disputa en Mestalla se podrá seguir en directo en Movistar Plus+ y en la web de SUPER.
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