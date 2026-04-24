Adiós, Thierry: El lateral derecho está roto del aductor

El partido en Mallorca, donde debió retirarse a los 11 minutos, podría haber sido el último de Thierry Rendall con la camiseta del Valencia CF. En una temporada que la tuvo que comenzar perdiéndose las primeras jornadas por la grave lesión de rodilla que padeció en octubre de 2024, el portugués sufrió el martes, a falta de un mes para el final de LaLiga, una nueva lesión muscular. Para Thierry, este 2025/26 está siendo un curso de pesadilla en el que las lesiones apenas le han permitido jugar 1300 minutos en la competición madre, pese a ser el principal exponente desde los problema de rodilla su compañero Dimitri Foulquier.

Las sensaciones ya no fueron buenas sobre el terreno en Son Moix. El lateral derecho quedó paralizado mientras buscaba un balón en su banda, cayó al suelo y pidió sin dudarlo el cambio. Renzo Saravia entró en su lugar para cumplir con su ansiado debut como jugador del Valencia.

Comunicado médico

Este viernes, en un comunicado médico, el club ha confirmado que el jugador está muscularmente roto. Sufre una lesión en la musculatura adductora. "Tras las pruebas realizadas el jugador del Valencia CF, Thierry Rendall, presenta una lesión de la musculatura abductora de su pierna derecha, sufrida este pasado martes durante el partido ante el RCD Mallorca. El lateral portugués seguirá tratamiento médico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica", reza el parte emitido por la entidad de Mestalla.

Las primeras pruebas ya no fueron positivas

Las primeras pruebas efectuadas a Thierry reafirmaron los malos augurios, también las segundas. Los primeros exámenes ya indicaron que el luso de 27 años padecería una rotura en el aductor, lo que le obligaría a estar por lo menos 4-5 semanas sin poder participar hasta la recuperación muscular de la zona. Teniendo en cuenta que la temporada concluirá para el Valencia el fin de semana del 23 y 24 de mayo contra el FC Barcelona en Mestalla, el de Mallorca cuenta con muchas opciones de haber sido el último partido del futbolista como jugador blanquinegro. Su regreso, complicado a fecha de hoy, dependería de la evolución que pueda tener. Si fuese positiva, podría tener una despedida sobre el campo.

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Siete años en el Valencia

El ex del Sporting de Portugal, desde donde llegó al Valencia por 12 millones de euros en septiembre de 2019 bajo la influencia del agente Jorge Mendes, termina contrato este próximo 30 de junio. La previsión inicial de los ejecutivos en València pasa por no renovar el contrato de Thierry e invitar a Foulquier, al que le resta un año, a una salida. Planes de renovación en el lateral derecho que, como siempre, dependerán finalmente de las condiciones económicas y las decisiones que tome la familia Lim en Singapur. Mientras tanto, dentro de la planificación técnica, en el objetivo hay laterales como el valenciano del Aston Villa Andrés García o un rival este martes del Valencia en Palma, el catalán Pablo Maffeo.