El Atlético de Madrid pierde jugadores para visitar al Valencia en Mestalla

Tras lograr una victoria vital frente al Girona en Mestalla y alcanzar los 39 puntos en la clasificación, el Valencia recibirá el próximo fin de semana al Atlético de Madrid en lo que será la primera oportunidad de dejar prácticamente sellada la permanencia. Vencer al conjunto rojiblanco permitiría a los de Carlos Corberán sumar 42 puntas, una cifra que casi aseguraría la salvación cuando restarían cuatro partidos.

Verse las caras con el conjunto rojiblanco siempre es un reto de lo más exigente, y el próximo sábado no será distinto, pero la buena noticia para el Valencia CF es que el choque se disputa apenas tres días antes del partido más importante de la temporada para los rojiblancos: la ida de las semifinales de Champions ante el Arsenal. Teniendo en cuenta la dinámica que ha seguido el Cholo en los últimos partidos de liga, se puede intuir que el técnico argentino descansará a la mayoría de sus jugadores titulares para que puedan llegar mejor físicamente al la Copa de Europa.

Alarma Barrios

Y más allá de las rotaciones, Simeone puede haber perdido este sábado a un futbolista clave en su esquema, y es que Pablo Barrios, que acaba de regresar tras una lesión de larga duración, ha tenido que abandonar el terreno de juego durante el partido ante el Athletic Club, en el que el Cholo sí ha alineado a más titulares de lo que venía siendo costumbre.

A falta de saber si existe lesión importante o no, lo que es evidente es que Barrios no jugará el próximo fin de semana en Mestalla porque, aunque no exista lesión, Simeone no arriesgaría a uno de sus futbolistas más importantes después del susto de este sábado.

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El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios durante el partido de la jornada 32 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Athletic Club Bilbao, este sábado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. EFE/ Fernando Villar. (Atlético Madrid) / FERNANDO VILLAR / EFE

Sin los Julián, Llorente, Griezmann y compañía

Así, lo más normal es que el Valencia reciba al Atlético sin tener que hacer frente a jugadores como Julián Álvarez, Antoine Griezmann o Marcos Llorente, entre otros. Será una oportunidad de oro para los valencianistas de conseguir otra victoria en casa y despejar de forma definitiva los fantasmas del descenso.