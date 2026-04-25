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Carlos Corberán: "Con 39 puntos somos conscientes de que no se va a salvar ningún equipo"
Sigue en SUPER la rueda de prensa del entrenador del Valencia tras sumar una victoria importantísima de cara a la permanencia
Carlos Corberán atiende a los medios en rueda de prensa tras la victoria clave del Valencia ante el Girona que le permite dar un paso de gigante de cara a la permanencia. Sigue en SUPER todas las declaraciones del técnico de Cheste.
¿Qué hay en juego en estas últimas cinco jornadas?
En juego está todo. Con 39 puntos somos conscientes que no se salva nadie, tenemos que seguir sumando puntos, ir a por el siguiente partido a por tres puntos. Esa deuda qu sentimos hay que transmitirla en cada partido. El equipo no se conforma con lo mínimo. Siempre queremos darle los mejoe. 15 puntos en juego y determinación de sumar más.
¿Se esperaba sufrir tanto?
Ha sido una temporada exigente y difícil, me alegra ver que el equipo no ha caído en ningún momento aunque los momentos eran tensos. En esa tesitura el equipo sigue adelante, tiene personalidad, no se ha caído y estoy muy contento.
Mestalla
Todos los que formamos parte del VALENCIA sentimos que estamos en deuda con la afición. El aliento que nos dan es vital. Sabemoos que nos ayudan a sumar puntos.
Dimitrievski
No es el momento de analizar su futuro, pero el presente es muy merecido. En los últimos puntos conseguidos ha sido vital. Muy contentos con él. Siempre he sentido que tenía bien cubierta la portería. La temporada ha sido rara pero ha trabajado y ha esperado su momento. Los partidos internacionales le ayudaron a manterner el nivel. Ha llegado su momento y está siendo importante. Para el VCF es fundamental tener porteros con nivel titular
Qué te ha parecido el partido
un partido muy difícil, el Girona es muy incómodo, con mucha posesión, pero cuando tienes necesidad y ganas de ganar... Pienso que la energía y la convicción de los jugadores ha sido clave para ajustar un partido difíicl de jugar. Gracias al esfuerzo hemos competido bien. En la primera parte nos ha faltado manejar mejor algunas circunstancias. La segunda ha habido más control, hemos sido superiores hasta el segundo gol y luego hemos encajado demasiado pronto. Hemos sabido sufrir juntos y queríamos aprovechar transiciones. Contentos porque le deamos una alegría a la afición.
Está hablando Míchel. Enseguida sale Corberán a rueda de prensa
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