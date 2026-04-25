Carlos Corberán: "Con 39 puntos somos conscientes de que no se va a salvar ningún equipo"

¿Se esperaba sufrir tanto?

Ha sido una temporada exigente y difícil, me alegra ver que el equipo no ha caído en ningún momento aunque los momentos eran tensos. En esa tesitura el equipo sigue adelante, tiene personalidad, no se ha caído y estoy muy contento.

Mestalla

Todos los que formamos parte del VALENCIA sentimos que estamos en deuda con la afición. El aliento que nos dan es vital. Sabemoos que nos ayudan a sumar puntos.