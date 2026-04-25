En Directo
DIRECTO J32 LaLiga | Valencia-Girona: ¡El VAR no señala un penalti de Blind a Sadiq!
Sigue en SUPER la enésima final por la salvación del Valencia CF, que recibe al Girona en Mestalla con la urgencia de sumar los tres puntos
Sigue en SUPER el minuto a minuto del Valencia CF-Girona, otro partido dramático por la permanencia en Primera División. Los de Carlos Corberán están obligados a ganar para no seguir metiéndose en problemas.
Dice el árbitro que no hay nada... El agarrón es claro, pero el VAR ha debido interpretar que no hay fuerza suficiente
Minuto 18
¡Pide penalti el Valencia por agarrón de Blind a Sadiq!
Minuto 16
Despierta el Valencia. Otra buena acción de Gayà por la izquierda pero su centro no encuentra rematador
Minuto 16
Se para el juego porque Iván Martín tiene sangre en la cabeza tras un choque con Pepelu
Minuto 14
Dos buenas acciones ahora del Valencia. Primero una contra mal resuelta por Ramazani y, después, un buen pase de Gayà dentro del área que casi conecta con Sadiq.
Minuto 13
Está empezando el Girona a amenazar la portería del Valencia
Minuto 10
Buena acción individual de Ounahi, pero el balón dentro del área lo intercepta Dimitrievski
Minuto 7
Primeros minutos: El Girona quiere tener el balón y el Valencia robar y salir rápido a la contra
Minuto 6
Gazzaniga casi se mete en un lío con la presión de Sadiq
Minuto 3
Ya en juego el balón en Mestalla
Minuto 1
