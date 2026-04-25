Largie Ramazani: "Gracias a la afición hemos ganado"

El Valencia se jugaba mucho más que 3 puntos esta tarde frente al Girona. El conjunto ché salió enchufado al partido y Ramazani aprovecho un gran pase de Javi Guerra para marcar el primer tanto de la tarde.

Umar Sadiq puso el segundo gol del encuentro tras un gran testarazo y el Girona recorto distancias con un gol de Joel Roca. Tras el tanto del Girona, Stole Dimitrevski sostuvo al conjunto valencianista con una actuación sobresaliente.

La afición de Mestalla, animando al Valencia CF / SD

Siempre Mestalla

El factor Mestalla es una de las piezas esenciales para la salvación del Valencia y los jugadores son conocedores de ello. "Gracias a la afición hemos ganado", declaro Ramazani en los micrófonos de la liga tras el partido. El extremo belga ha sido una vez más el jugador que marca las diferencias en este equipo, pero él al igual que se desmarca de los rivales también lo hace con los elogios, admitiendo que la victoria de hoy ha sido una cuestión del "gran rendimiento del equipo".

Paradas que valen puntos

El habilidoso extremo también ha tenido grandes palabras hacía su compañero Stole, destacando que su actuación ha sido clave para sumar los 3 puntos. "Ha sido importantísimo. Dimi ha hecho un partido fenomenal".

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La línea a seguir

"Vamos a seguir así hasta el final de temporada. Tenemos cinco finales. Hay que jugar así y presionar así", afirma Largie Ramazani.