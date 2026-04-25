Estas son las notas de la sufrida victoria del Valencia CF ante el Girona FC en Mestalla

El Valencia CF enfrentaba en esta jornada 32 a un Girona igual de necesitado de puntos que ellos. Los de Corberán llevan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, con 1 de 9 puntos obtenidos y la crispación vuelve a reinar entre los aficionados valencianistas. Los de Michel con 39 puntos y ocupando la posición 13º no están en su mejor momento, sin embargo están en un mejor estado de forma que los blanquinegros.

Con 4 de 9 puntos ante rivales de la parte alta de la clasificación (victoria ante Villarreal CF y empate ante el Real Madrid), el conjunto gironí visita Mestalla con el objetivo de cerrar la permanencia de manera virtual. Sin embargo, los de Corberán se hicieron con los tres puntos en una victoria sufrida, gracias a los tantos de un Ramazani incombustible y un Umar Sadiq fallón, pero cumplidor.

LAS NOTAS

Dimitrievski (Salvador): 8. Un partido notable de Stole, con una auténtica parada magistral en los minutos finales que impidió el empate de los de Michel. Vaya salvajada de mano metió el macedonio. Además, también ofreció seguridad bajo palos, tanto con los pies como por arriba.

R. Saravia (Cumplidor): 5. Lo mínimo que se le pide a un lateral en el Valencia CF (al menos en este): No restar. Cumplió hasta que le aguantó la gasolina.

Pepelu (Muy seguro) 8. Su cambio a central no desentonó para nada. Al revés. Aportó seguridad, energía y mucha personalidad. Ese plus de salida de balón que te otorga el de Dénia dio vida atrás.

Tárrega (Solo un error): 6. El canterano valencianista esta recuperando poco a poco su nivel, se nota. No fue el partido más destacado del de Aldaia, pero cumplió más que suficiente. Además, tuvo varias recuperaciones de importancia. Solo un error al dejar pasar el centro lateral del 2-1.

Gayà (Asistente): 7,5. Este es el capitán que necesita el Valencia CF en el césped. El segundo gol viene de un centro perfecto. Sólido en defensa y un incordio para la zaga gironí. Su mejor versión.

Javi Guerra (Omipresente): 6,5. El de Gilet fue protagonismo con y sin balón en el centro del campo. Eléctrico en sus transiciones. De sus botas salió el centro del primer gol.

Guido (Seguridad): 6,5. El pivote se ha convertido en una definición de tranquilidad en el medio del campo. Tuvo varias recuperaciones clave, tanto en defensa como en ataque, además de no errar apenas en la toma de decisiones. Que bueno que viniste.

Luis Rioja (Trabajador): 6. El sevillano ya no es de los mejores del once pero te cumple correctamente. Varios pases filtrados de calidad del ex del Alavés que generaron varias ocasiones de peligro. En defensa es el extremo que más trabaja, hoy y siempre.

Ramazani (Incombustible): 8. El dueño y señor del ataque valencianista. Ha sido escandaloso lo del belga en este partido. Varias jugadas individuales de cosecha propia, incluido el primer gol. Un nivel que se acerca al que mostró en su pico de nivel con la UD Almería

Beltrán (Todo menos el gol): 5,5. Se topó con el palo en su ocasión más clara del partido. Buena asistencia a Sadiq que desaprovechó el delantero nigeriano.

Umar Sadiq (Fallón a pesar del gol): 6. Tuvo un fallo clamoroso con un pase de gol ofrecido por Ramazani en la primera parte. Estuvo errático todo el partido hasta su cambio, sin embargo el gol le ‘salva’. Remate de '9' que vale tres puntos.

Ugrinic (Físico): 5. El suizo pudo poner varios balones a la contra pero se le iban por exceso de fuerza. Pese a eso, correcto el medio valencianista.

Hugo Duro (Tuvo la sentencia): 5,5. No aprovechó su salida desde el banquillo con la garra e intensidad a la que nos tiene acostumbrados. Un remate suyo de cabeza casi termina en gol. Aún así, poco protagonista el ‘9’ valencianista.

Diego López (Apagado): 5,5. Tuvo varias ocasiones de irse en carrera y no las aprovechó. ‘El Guajín’ tiene que recuperar su chispa porque ahora mismo aportan más Rioja o Ramazani.

Unai Ñuñez: (-)