El Valencia CF se agarra a la vida en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán se impone (2-1) al Girona con goles de Ramazani y Sadiq, la parada del año de Dimitrievski y mucho sufrimiento durante la recta final del partido en un ejercicio de supervivencia que puede valer la permanencia. Quedan cinco finales. La salvación está más cerca.

No le temblaron las piernas al Valencia con todo lo que había en juego en Mestalla. El equipo arrancó con personalidad, ideas claras y un punto de agresividad más que el Girona. De nada le sirvió al conjunto catalán tener el balón y tocar y tocar sin profundidad. El equipo que hacía daño arriba y pisaba área rival era el Valencia siempre con un ritmo eléctrico y mucha verticalidad. A más velocidad, mejor jugaban los de Corberán. El equipo, siempre desde el orden defensivo, le metió revoluciones al partido y le salió bien. Todas las ocasiones claras de la primera media hora cayeron de su lado tanto por fuera (Gayà y Rioja) como por dentro (Ramazani y Beltrán).

La primera y más clara tuvo que haber llegado desde el punto de penalti. Sin embargo, Muñiz Ruiz y Pizarro Gómez (el mismo VAR que le negó el penalti a Gayà en Mallorca) se encargaron de que no fuera así. Blind, con la posición perdida, agarró claramente de la camiseta a Sadiq dentro del área. Penalti de libro en el fútbol de antes y sobre todo en el del ahora. Sin embargo, losdos árbitros interpretaron que el agarrón del central no se produjo con suficiente fuerza como para impedir el remate del delantero. De risa una vez más.

VALENCIA SPD VALENCIA CF - GIRONA / Eduardo Ripoll / LEV

Fallaron los árbitros y también los delanteros. Como en Elche. Como siempre. Lucas Beltrán envió al palo de Gazzaniga un centro preciso de Javi Guerra desde la derecha. También las tuvo Sadiq por partida doble antes del descanso. La primera la remató mal a centro de Ramazani cuando tenía todo a favor para marcar. La segunda, fue todavía más clara con pase interior de Lucas y la peor definición posible de Sadiq. El nigeriano se quedó a mitad camino entre el pase y el disparo y el balón acabó en las nubes.

La primera parte finalizó con el enésimo contragolpe desaprovechado, esta vez en las botas de Javi Guerra ante la falta de movimientos de los delanteros, y la primera y única gran ocasión del Girona con una falta directa en la frontral botada por Echevrri que salió rozando el palo con Dimitrievski haciendo la estatua y la afición echándose las manos a la cabeza. ¡Menos mal! Hubiera sido un golpe muy duro.

De los goles a las dudas

Para sobresaltos el del inicio de la segunda mitad. El Girona se plantó solo delante de Stole a las primeras de cambio. Menos mal que Tsygankov estaba en fuera de fuego. Al Valencia por suerte no le entraron los nervios y siguió con su plan establecido. Juntarse, robar y poner la directa a la portería del Girona. Así llegó el primer gol. Javi Guerra fue con todo a la disputa y envío el balón al espacio para la carrera de Ramazani. El extremo belga amagó a Vitor Reis y definió a la perfección ante Gazzaniga. Golazo. Igual que el segundo. Centro perfecto de Gayà con la derecha a la cabeza de Sadiq y cabezado a la red del nigeriano. 2-0.

VALENCIA SPD VALENCIA - GIRONA / Eduardo Ripoll / LEV

Parecía por fin un partido tranquilo, pero no. El Valencia se complicó la vida con un centro lateral raso que incomprensiblemente Tárrega dejó escapar y Joel Roca, recién salido al campo, transformó en gol a placer en el segundo palo. Peor defendido imposible. La grada se impacientó y con razón, al Valencia le entraron los nervios y Corberán se vio obligado a reconstruir el equipo con la entrada de Ugrinic y Diego López primero y Hugo Duro y Unai Núñez después. Había que volver a empezar. Tocaba sufrir.

Bryan Gil puso el corazón de Mestalla en un puño con un centro envenenado al área cortado milagrosamente por Guido. El argentino aparecía cuando más lo necesitaba el Valencia. También Pepelu y Gayà se hacían grandes en los momentos de mayor adversidad de la segunda mitad. Al equipo se le empezaba a hacer largo el partido. Interminable. El último movimiento desde el banquillo de Corberán con la intención de recuperar algo de control de balón fue la entrada de Almeida. Mestalla, consciente de los síntomas de debilidad del equipo, también echaba un cable desde la grada en otra exhibición. Qué manera de animar.

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VALENCIA, 25/04/2026.- El centrocampista del Valencia Pepelu durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

La parada del año

Y qué manera de sufrir. Hugo Duro perdonaba de cabeza tras una asistencia de Ugrinic y segundos después Dimitrievski hacía la parada del año a disparo a bocajarro Stuani. No sería la última. El Girona tuvo una doble ocasión de infarto con un remate de Tsygankov cortado por el omnipresente Pepelu y un posterior disparo de Stuani. Al final, el trabajo y el sufrimiento tuvo recompensa. Extraordinaria la actitud del equipo y su afición. Son tres puntos de oro en la lucha por la permanencia. Hay vida.