FINAL DEL PARTIDO: El Valencia resiste y logra una victoria vital para la permanencia

VALENCIA, 25/04/2026.- El delantero del Valencia Largie Ramazani (d) disputa un balón con el defensa del Girona Arnau Martínez (i) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE