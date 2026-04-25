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FINAL DEL PARTIDO: El Valencia resiste y logra una victoria vital para la permanencia

Sigue en SUPER la enésima final por la salvación del Valencia CF, que recibe al Girona en Mestalla con la urgencia de sumar los tres puntos

VALENCIA, 25/04/2026.- El delantero del Valencia Largie Ramazani (d) disputa un balón con el defensa del Girona Arnau Martínez (i) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar

VALENCIA, 25/04/2026.- El delantero del Valencia Largie Ramazani (d) disputa un balón con el defensa del Girona Arnau Martínez (i) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Sigue en SUPER el minuto a minuto del Valencia CF-Girona, otro partido dramático por la permanencia en Primera División. Los de Carlos Corberán están obligados a ganar para no seguir metiéndose en problemas.

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