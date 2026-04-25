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FINAL DEL PARTIDO: El Valencia resiste y logra una victoria vital para la permanencia
Sigue en SUPER la enésima final por la salvación del Valencia CF, que recibe al Girona en Mestalla con la urgencia de sumar los tres puntos
Sigue en SUPER el minuto a minuto del Valencia CF-Girona, otro partido dramático por la permanencia en Primera División. Los de Carlos Corberán están obligados a ganar para no seguir metiéndose en problemas.
Victoria vital del Valencia, que supo sufrir en los minutos finales y se lleva los tres puntos.
FINAAAAAAAAAL DEL PARTIDO
2-1
2-1
Falta a favor del Girona. Es la última.
La ha tenido ahora Hugo Duro... Centro de Ugrinic y el remate del '9' lo saca Francés...
Minuto 97
¡¡¡A punto de marcar el Girona!!! Qué ocasión más clara. Primero Tsygankov y luego Stuani rematan solos dentro del área pero sus disparos impactan en la defensa del Valencia.
Minuto 94
Por cierto, siete minutos de añadido, de los cuales ya se han cumplido dos.
Minuto 92
¡PARADÓN DE DIMITRIEVSKI! A punto de marcar ahora el Girona... Centro desde la derecha y el remate, solo, de Stuani, lo saca el portero macedonio. Vaya final de partido.
Minuto 91
¡A punto de marcar Hugo Duro! Roba el balón el VCF, sale a la contra Ugrinic, le pone un gran centro y el remate del '9', que iba para dentro, lo saca un defensa
Minuto 90
2-1
Balón en largo de Tsygankov y atrapa sin problemas Dimitrievski
Minuto 89
Últimos minutos del tiempo reglamentario. Aguanta el Valencia sin sufrir demasiado.
Minuto 87
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