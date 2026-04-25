¡Otra vez Pizarro Gómez! Agarrón de Blind a Sadiq dentro del área y en el VAR no vieron penalti

La selección del árbitro de VAR para el duelo entre el Valencia CF y el Girona ha traído cola en la capital del Turia en los últimos días, Valentín Pizarro Gómez volvía a la sala VOR para este encuentro después de que en el partido contra el Mallorca no llamará a Soto Grado para revisar un posible penalti sobre Gayà en el último minuto de partido.

Hoy el protagonismo del colegiado de la sala VOR no ha tardado en aparecer, corría el minuto 16 cuando Daley Blind agarró de la camiseta a Sadiq dentro del área, en una jugada donde el delantero nigeriano intentaba rematar un centro pero debido al agarrón no llegaba y caía sobre el césped.

El árbitro Valentín Pizarro Gómez / ALBA VIGARAY

Los jugadores del Valencia liderados por el capitán José Gayà, se dirigían efusivamente al colegiado Alejandro Muñiz en búsqueda de que entrase el VAR para revisar la jugada, tras una breve conversación entre el árbitro y la sala VOR, Pizarro Gómez determino que no era necesario que entrase el VAR en esta jugada.

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Una vez más el Valencia CF es perjudicado con las NO revisiones del VAR y Pizarro Gómez vuelve a ser protagonista de forma negativa para el conjunto ché.