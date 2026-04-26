¡Rajada contra Pizarro Gómez! Un exárbitro alucina con el penalti no pitado en el Valencia CF - Girona

El Valencia CF logró una importante victoria este sábado 25 de abril en Mestalla frente al Girona FC, en un partido marcado tanto por el resultado como por la polémica arbitral. A pesar del triunfo, el conjunto valencianista se sintió gravemente perjudicado por las decisiones del árbitro de campo y del VAR, especialmente en una acción clave en la que Daley Blind agarró de forma clara a Umar Sadiq dentro del área. La jugada, que parecía un penalti evidente, no fue señalada, lo que además habría implicado la expulsión del defensor neerlandés por tratarse de una ocasión manifiesta de gol.

Esta situación no es aislada, ya que es la segunda semana consecutiva en la que el Valencia CF considera haber sido perjudicado por decisiones arbitrales. En el encuentro anterior frente al RCD Mallorca, tampoco se señaló un penalti claro de Pablo Maffeo sobre José Gayà, lo que ha incrementado el malestar en el entorno del club. La polémica ha alcanzado tal nivel que incluso el exárbitro Estrada Fernández ha alzado la voz públicamente para criticar las decisiones tomadas, denunciando lo que considera un trato injusto hacia el equipo valencianista.

La rajada de Estrada Fernández

"Valentín Pizarro Gómez fue el árbitro de VAR en el Valencia - Mallorca donde dejó de pitar un claro penalti a favor del Valencia CF, porque Maffeo hizo una falta muy clara dentro del área a Gayà. De hecho, muchos seguidores valencianistas, pero también el CEO (refiriéndose a Ron Gourlay) y varios directivos no entendían el porqué el VAR no había intervenido. Ya sabéis cómo actúa el CTA (Comité Técnico de Árbitros) cuando hay presión por parte de los clubes, por parte de algún medio de comunicación, de los clubes o de los aficionados. ¿Cómo es la respuesta? Pues muy clara, volviendo a designar a Valentín Pizarro para un partido del Valencia CF cómo ha sucedido en el Valencia CF - Girona. ¿Y qué ha pasado? Pues que otra jugada polémica de área en un agarrón muy claro a un jugador del Valencia CF que no se ha visto en el terreno de juego o que sí que se ha visto pero que no ha querido pitar... y que Valentín Pizarro Gómez desde el VAR tampoco ha querido intervenir".

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"Esta es la consecuencia de quejarse en el CTA, pero no os preocupéis que en el tiempo de revisión de esta semana van a decir que tampoco es penalti, simplemente para defender este sistema mediocre, mezquino, que tenemos que es el arbitraje del CTA".