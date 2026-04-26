Un canterano del Valencia CF debuta con el Celta en LaLiga
Hugo González se ha estrenado con el primer equipo celeste en primera al sustituir a Borja Iglesias en el Villarreal-Celta
"Es diferencial en muchos aspectos del juego. Tiene muchísimo talento aparte del gol, es capaz de jugar en la derecha, en la izquierda, tiene mucha pegada", dijo Giráldez
El exjugador del Valencia CF Hugo González ha debutado con el primer equipo del Celta de Vigo. El canterano, criado en la ciudad deportiva de Paterna, se ha estrenado con la camiseta celeste en el partido de LaLiga entre su equipo y el Villarreal CF celebrado en el Estadio de La Cerámica. El extremo ha entrado al campo en el minuto 82 en sustitución del goleador Borja Iglesias.
Giráldez se deshizo en alogios hacia el jugador, que ve «diferencial en muchos aspectos del juego. Tiene muchísimo talento aparte del gol, es capaz de jugar en la derecha, en la izquierda, tiene mucha pegada, es creativo en pases, en controles. En último tercio de campo es un jugador profesional, un jugador de nivel". Hugo suma su segunda convocatoria en Primera División, aunque en la primera no llegó a debutar. Ya se había estrenado en Copa.
Vendido en el verano de 2025
Ya es oficial, Hugo González se marcha al Celta en el verano de 2025 con proyección al primer equipo de Giraldez. Hugo González, que tenía contrato hasta junio de 2027, ya estuvo cedido en el conjunto vigués. Valencia CF y Celta de Vigo han acordaron un traspaso en el que se incluyeron bonus por rendimiento del jugador y se guadó un 30% de una futura venta.
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