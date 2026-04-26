El futuro jugador del Valencia Justin de Haas recibe un premio en la liga portuguesa
El central neerlandés es nombrado MVP tras anotar el gol que le dió los 3 puntos a su equipo
Justin de Haas jugará la próxima temporada en el Valencia CF, como avanzó Superdeporte en exclusiva, el central holandés es una de las sensaciones de la Liga Portuguesa y una pieza clave en su equipo, el Famalicao.
Este fin de semana el conjunto de Justin se enfrentaba al Estoril, de Haas acabó el partido como único goleador del encuentro, nombrado MVP y dejó la portería a 0 para su equipo.
Cifras Récord
Actualmente Justin de Haas a falta de 3 partidos puede afirmar que se encuentra en su mejor temporada a nivel goleador, el neerlandés registra 6 goles, 1 en copa y 5 en liga incluyendo el de esta misma jornada.
Hasta la fecha su mejor temporada en cuanto a registros anotadores había sido la pasada campaña con 2 goles jugando también en el Famalicao.
Valuarte de la zaga valencianista
Justin de Haas llegará a València para reforzar la defensa del conjunto ché, el futbolista neerlandés se posiciona como una de las piedras angulares para apuntalar una defensa que durante esta temporada ha dejado muchas dudas y lesiones.
De Haas cuenta con un notable dominio del juego aéreo gracias a su gran envergadura de 1,94 metros. El central de 26 años también puede excepcionalmente jugar de lateral izquierdo, aportando polivalencia a sus equipos y a su juego.
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