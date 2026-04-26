Gayà sale al rescate del Valencia CF: A tres asistencias de su ídolo Vicente

José Luis Gayà firmó su mejor partido de la temporada cuando más lo necesitaba el Valencia CF. El capitán, que venía de ser importante en el empate contra el Mallorca, volvió a mostrar su mejor versión tanto en fase defensiva como ofensiva. En Son Moix forzó el penalti que debió ser el de la victoria. En Mestalla asistió en el tanto del triunfo. El de Pedreguer cumplió en la marca y fue determinante en ataque con profundidad y velocidad hasta la línea de fondo. El lateral izquierdo fue clave en la asistencia de gol a Umar Sadiq que a la postre se convirtió en el gol de la victoria (2-1) sobre el Girona. Más allá de lo futbolístico (jugó los noventa minutos), el '14' tiró del carro en los momentos más críticos de segunda parte y lideró las protestas al árbitro sobre todo en el polémico penalti por agarrón a Sadiq.

Gayà suma y sigue convertido en una leyenda viva de la entidad de Mestalla. El capitán continúa agrandando su figura y su legado en el Valencia CF con el paso de las jornadas. Su asistencia a Umar lo acerca aún más a los nombres más ilustres de la historia reciente del club. Con esa acción, José alcanzó las 33 asistencias en LaLiga, a solo tres del mítico Vicente Rodríguez. Tal y como informaba Pedro Martín de la Cadena Cope, José está instalado en el top-3 de asistentes del Valencia en el Siglo XXI por detrás de Dani Parejo (45) y el propio Vicente (36). El cuarto en esta ranking de elegidos es Pablo Aimar (31).

Asistencia en la final de 2019

Gayà acumula 33 asistencias en LaLiga y un total de 40 en todas las competiciones oficiales. El lateral suma 3 en Champions, 2 en la Europa League y otras dos en Copa, una de ellas en la final del Centenario a 2019 que el Valencia CF levantó después de ganar al Barcelona de Leo Messi.

Su '14' como inspiración

Para Gayà, estar cerca de los números de Vicente es todo un privilegio y un sueño realidad. Era su ídolo de la infancia junto a David Villa. De hecho, después de una primera temporada como profesional luciendo el ‘31’ a su espalda, el capitán eligió el dorsal ‘14’ en honor a Vicente para su segundo año como jugador del primer equipo. Fue en el verano de 2015. Hace casi diez años. Así lo explicaba entonces. «Tenía que cambiar de dorsal y vi que el ‘14’ estaba libre, es un dorsal que siempre me ha gustado porque siempre me he fijado mucho en Vicente. Era un extremo que lo tenía todo. Recuerdo sobre todo ese gol en Sevilla que nos dio la Liga. Fue un momento muy bonito para todos. Ha sido un referente para el valencianismo y para mí. Me encantaba como jugador y ojalá pueda hacer la mitad de los que él hizo en el Valencia que fue muchísimo».

Ismael Bocanegra

Igualó sus partidos en 2024

Gayà igualó los 340 partidos oficiales de Vicente en 2024. Su ídolo de la infancia junto al Guaje y una inspiración para su carrera deportiva. Le impresionaba su capacidad de desborde por la banda y le sirvió de referencia para perfeccionar su juego en el carril izquierdo. El puñal de Benicalap fue una de sus grandes motivaciones para entrenar, crecer y convertirse algún día en jugador del Valencia.

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El presagio de 2015

«Para mí es un orgullo que un chico de la casa y zurdo además que juega o menos en mi posición lleve el ‘14’. Ese número va a estar a buen recaudo. Gayà va ser un referente en el Valencia en los próximos diez-doce años, seguro», auguraba Vicente en 2015. No se equivocó ni un ápice.