Ramazani, los mismos goles que Mbappé en 2026

El Valencia CF está inmerso en una de sus peores temporadas que se recuerdan. Tampoco es tan raro que en la 'era Lim' se esté luchando por la permanencia, pero ya ha quedado claro que toda meta superior deberá venir acompañada de una mejor planificación deportiva y desembolso económico. Hay más fondo de armario que en las últimas temporadas, pero las lesiones graves no han dado tregua y el mercado invernal sólo ha sido un parche. En verano se producirán numerosas salidas y se espera que sean más las caras nuevas que refuercen por fin con un equipo digno del peso de Mestalla y del escudo del Valencia CF.

Entre los muchos jugadores con su futuro incierto hay quienes han dado un resultado inmediato como Guido, por quien el Valencia CF tendrá que luchar con otros muchos pretendientes. Pero no es el único frente abierto, ya que también toque negociar a la baja por Unai Núñez, Lucas Beltrán o Largie Ramazani, jugadores cedidos que han mostrado picos de efectividad superior a la media. El extremo belga, en cualquier caso, está cedido por el Leeds sin que exista opción de compra por él. Con 25 años recién cumplidos y un inicio más que flojo (una lesión muscular le tuvo de baja mes y medio), el valencianismo ha tenido que esperar hasta 2026 para aplaudir su explosión tanto goleadora como de impacto en el juego del equipo.

Son seis goles los anotados desde que el 24 de enero marcara su primer tanto para dar la victoria al Valencia CF ante el Espanyol y destaparse de cara a puerta. El máximo goleador del equipo en LaLiga es Hugo Duro con 9 tantos, pero el peso del extremo en los últimos meses es tal que cinco de sus seis goles han supuesto una victoria para los de Corberán y sólo el que marcó ante el Villarreal CF quedó en nada. El caso es que Ramazani lleva los mismos goles en lo que llevamos de año que Kylian Mbappé, máximo anotador de LaLiga.

El delantero del Valencia Largie Ramazani (d) disputa un balón con el defensa del Girona Arnau Martínez (i) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia / Ana Escobar / EFE

Mbappé arrancó el año con cinco goles en cuatro partidos, pero luego no volvió a mojar hasta la pasada jornada contra el Alavés. Fue su sexto tanto de 2026 para alcanzar los 24 que acumula como máximo anotador de LaLiga. De hecho, en lo que llevamos de año, su compañero Vinícius le supera con ocho.

Goleadores de LaLiga en 2026

Muriqi 12

Budimir 10

Lamine 9

Toni Martínez 9

Sorloth 8

Vinícius 8

Boyé 8

Fede Viñas 8

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SD Alavés

En cualquier caso, los que más goles están marcando en estos primeros cuatro meses de curso son los veteranos Muriqi con 12 (Mallorca) y Budimir con 10 (Osasuna). Otros como Lamine Yamal o Toni Martínez llevan 9 cada uno y otros tantos jugadores acumulan por el momento 8.