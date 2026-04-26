Una salvajada de gol de Nico González, ex del Valencia CF, mete al Manchester City en la final
El gallego disparó desde muy lejos y anotó un gol antológico por potencia, colocación y trascendencia dentro del encuentro
El Manchester City se jugaba contra el Southampton un puesto en la final de la FA Cup. Los de Pep Guardiola iba por detrás en el marcador cuando Finn Azaz puso por delante a los Saints, pero empató de manera inmediata con un gol de Doku, dejando el partido en tablas y enfilando la prórroga... hasta la aparición estelar de Nico González, exjugador del Valencia CF.
El centrocampista gallego recogió el balón lejos del área y la forma de resolver la jugada está a la altura de muy pocos porque su finalización aúna potencia, calidad y colocación. Un gol que hizo enloquecer a la parroquia Sky Blue y que a los de Guardiola le vale una final.
Muy contento por el tanto
“Es increíble marcar al final. Llevo mucho tiempo sin jugar. Y estar aquí, en este estadio increíble, con este ambiente, es una sensación increíble”, comentaba Nico González al final del encuentro visiblemente excitado después de su tanto.
"Esperaba la ocasión y la tuve"
“Creo que tuve algunas oportunidades de disparar porque ellos estaban defendiendo muy atrás. En la segunda parte estábamos jugando realmente bien y haciéndoles estar en su propio área. Estaba esperando la ocasión y la tuve, así que lo di todo, chuté con todas mis fuerzas y entró”, señalaba sobre esa acción decisiva.
En lo colectivo, el futbolista también se mostró muy orgulloso por tener la posibilidad de 'tocar metal': “Pero es increíble llegar a otra final. Esta es mi segunda temporada y mi segunda final en la FA Cup y espero que podamos ganarla”, señaló.
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