La semana grande de David Otorbi

David Otorbi está de dulce. El canterano firmó esta semana su renovación con el Valencia CF por dos temporadas y un extra vinculado al primer equipo y lo celebró por todo lo alto, siendo convocado con los mayores y, sobre todo, dejando su impronta en el partido en que el Mestalla dejaba la permanencia sellada.

El extremo valenciano, actual debutante más precoz de la historia valencianista, está viviendo su mejor momento deportivo desde aquel evento. Con algo más de continuidad en el Mestalla después de una época que se prestó poco a ello, el futbolista está empezando a desplegar todo su potencial.

Pura potencia

Más maduro en la toma de decisiones, físicamente más adulto y con toda la personalidad del mundo, el Antonio Puchades atestigua el gran porvenir de un Otorbi con una gran capacidad para ganar línea de fondo, para desbordar al lateral rival y para generar ocasiones de peligro.

Contra el Espanyol 'B' celebró su renovación como mejor sabe: siendo un puñal por la derecha, su banda natural. En el primer gol le puso el balón en bandeja a Jaume Durá tras una gran acción de Víctor Jr. y una buena carrera suya por banda. El segundo lo provocó él generando un penalti tras un regate que el defensor perico solo pudo parar derribándole.

El primer equipo: su objetivo

En este tramo final de temporada solo queda un partido del filial y después se quedará con el primer equipo hasta que el curso liguero llegue a su fin, con la esperanza de que antes de que se cierre el año se de la oportunidad de que Carlos Corberán le dé la alternativa.