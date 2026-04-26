Los argumentos de Sadiq asombran en los últimos 10 partidos

Umar Sadiq es un tipo peculiar. Lo mismo sonríe tras un garrafal fallo de cara a puerta que ni celebra un tanto clave para la salvación del Valencia CF. El espigado delantero nigeriano tiene un estilo tan extraño como su figura. 191 centímetros de delantero desgarbado capaz de lo mejor y de lo peor en una misma jugada. Sus números no siempre hacen justicia a su nivel o esfuerzo, para bien o para mal y para ello no hay más que ver su currículum. Lo que está claro es que las segundas vueltas de campeonato se le dan mejor que las primeras. Por lo menos en Mestalla.

El curso pasado llegó como cedido de la Real Sociedad y marcó cinco goles claves en 16 encuentros ligueros que empujó al Valencia CF a abonar cinco millones por sus derechos en enero. En la primera vuelta del presente curso sólo generó una asistencia clave para la Real Sociedad en el empate ante el Elche, más allá de ser clave para que los easotarras ganaran la Copa del Rey meses después de su marcha.

Sadiq fue, por segundo año consecutivo, uno de los regalos de Navidad para Corberán. Era una tarea pendiente e incumplida de Ron Gourlay. El Valencia CF sólo disponía de Hugo Duro como goleador, ya que Lucas Beltrán todavía no había destacado ni como acompañante en la punta. El nigeriano era el punta elegido, pero llegó algo fuera de rodaje y tardó más de un mes en generar un gol.

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Diez partidos clave para Sadiq

Desde que empezó a producir de cara a puerta el pasado 15 de febrero en el Derbi contra el Levante UD, Sadiq acumula tres goles, dos asistencias y dos penaltis provocados. Hablamos de números más que interesantes para el resurgir del equipo en los últimos 10 partidos. Sus tres goles han ayudado a sumar siete puntos. Además, más allá de envolver el balón en las redes, su participación es llamativa, colocándose como máximo generador de penaltis (2) y tercer máximo asistente del Valencia CF (3) en LaLiga tras Luis Rioja y Javi Guerra (5).