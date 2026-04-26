El Valencia CF se proclama campeón de División de Honor: Los nombres propios del Juvenil

El Valencia CF Juvenil A vuelve a hacer historia. El conjunto valencianista se ha proclamado campeón de liga del Grupo 7 de División de Honor tras imponerse con autoridad por 2-0 al CD Roda, certificando así una temporada sobresaliente en otro éxito de la ciudad deportiva de Paterna que dirige Luis Martínez.

Con este triunfo el equipo no solo levanta el título, sino que además logra revalidar el campeonato, confirmando su dominio en la categoría y el excelente trabajo de la que nunca falla: la Academia VCF. Un éxito construido desde el talento y la ambición de una generación que sigue dando pasos firmes hacia el futuro.

El técnico del Juvenil A Euge Ribera ha sabido darle continuidad al trabajo de Óscar Sánchez hasta su salto al banquillo del Mestalla. El Juvenil A ha conquistado la Liga con un juego muy vistoso y vertical, con presión alta y buena salida de balón. El club tiene mucha confianza en esta generación de canteranos. Algunos de ellos ya son fijos en el filial como David Otorbi, Jaume Durà, Mayol y Gamón. También hay que tener en cuenta a jóvenes valores de proyección que piden paso como Rubén Muñoz (Rubi), Alin Gera, Adrián Ochoa o los internacionales: los porteros Pablo Mollà y Alain Gómez, el central Iker Herrera y el centrocampista Marc Martínez, entre otros.

Grandes números

El juvenil valencianista reedita así el título conseguido la temporada pasada en División de Honor con una combinación de los jugadores que ya fueron campeones la pasada temporada y jugadores que se han incorporado en gran medida del VCF Juvenil B. Los números hablan por sí solos con 23 victorias 3 empates y solo 3 derrotas.

Sobreponerse a la adversidad

El título premia a una temporada en que el VCF Juvenil A ha sido el más regular del grupo, sabiendo mantener el pulso especialmente en un tramo complicado de la temporada en el mes de enero en que la presencia en la Copa del Rey y la aportación de jugadores al VCF Mestalla provocó un pequeño bache del que el equipo supo rehacerse.

Sorteo de Copa

Este título en el Grupo VII de División de Honor comporta además que el VCF Juvenil A participará en la Copa de Campeones que tendrá lugar este próximo mes de mayo una vez finalizada la fase regular.

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Este próximo martes 28 de abril a las 16:00 h se conocerán los emparejamientos de los 1/4 de final en los que participan los 7 primeros más el mejor segundo en un sorteo puro que tendrá lugar en la sede de la RFEF.