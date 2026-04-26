El Valencia Mestalla activa el modo apisonadora y se salva por la vía rápida

El Valencia Mestalla está salvado a falta de una jornada. Los de Óscar Sánchez continuaron con su marcha triunfal desde la llegada del técnico y pasaron por encima del RCD Espanyol 'B' en un partido nuevamente cargado de pegada con la versión más alegre de los Víctor Jr., David Otorbi o Jaume Durá y el gol histórico de Mario Domínguez, que se convirtió en el máximo realizador del siglo en una sola temporada del filial en Segunda RFEF/Segunda 'B' con 16. Leslie Okay cerró la goleada y mantiene el registro de un mínimo de tres goles en todos los partidos del nuevo técnico.

Los blanquinegros, que encontraron en el cambio de entrenador una liberación a todo su potencial, consiguieron contra los pericos la cuarta victoria en cinco partidos, dejando la permanencia atada y sin sufrir, con una jornada de margen para despedir la temporada y con unas perspectivas de futuro muy interesantes.

Jaume Durá sigue creciendo: goleador

El partido arrancó con una ocasión para cada equipo, pero se empezó a desnivelar en el minuto 26 con el tanto de una de las grandes joyas de la Academia, Jaume Durá, que culminó una gran jugada entre Víctor y Otorbi, que celebra esta semana su renovación con el combinado de Mestalla.

El extremo, que estuvo convocado con el primer equipo, pero que no jugó frente al Girona, fue clave en la acción posterior, siendo derribado en el área tras una gran jugada individual. Desde los once metros resolvió Mario Domínguez, marcando su 16º gol para hacer historia con la camiseta del filial. Solo Paco Alcácer ha marcado más en una misma temporada, anotando 26 y fue en Tercera División el año del ascenso.

Vicent Abril también 'pide paso'

La segunda mitad arrancó con el Espanyol poniendo a prueba los reflejos de Vicent Abril, que respondió con una parada que pide un salto de categoría de cara a la próxima temporada. El meta está a un nivel enorme y es una de las claves de la salvación del Mestalla.

El filial, lejos de acularse, respondió con una buena jugada de Mario Domínguez que se marchó por poco. También lo acarició Víctor, cuyo disparo de falta directa se estrelló en la madera pese a estar lanzada desde una posición escorada, y Leslie Okay probó fortuna desde el lateral del área.

El Espanyol se quiso meter en el partido en los últimos compases, pero Abril sacó el balón con el pie en otra gran intervención del guardameta valenciano y el larguero repelió la última intentona perica de falta directa.

Golazo de Leslie Okay

Todavía quedaba lugar para engrandecer la fiesta y de ello se encargó Leslie Okay, que puso el contundente 3-0 en la última jugada del partido con un auténtico golazo desde fuera del área. El extremo empieza a confirmar las maneras que apuntaba en el Juvenil 'A'.