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El ascenso triunfal del ex del Valencia CF Martín Tejón en Portugal

El valenciano ha sido determinante en el ascenso del Marítimo a la primera división lusa: 5 goles y 6 asistencias

Martín Tejón

Martín Tejón / MARÍTIMO

Hugo Ferrer

València

Martín Tejon ha conseguido este fin de semana con el Marítimo el ascenso a la Primera División de Portugal. El canterano del Valencia ha ascendido a la máxima categoría del fútbol luso después de ganar (1-2) al Benfica B este domingo. El centrocampista valenciano ha disputado todos los partidos de la temporada con una regularidad y un rendimiento espectacular. Sus datos hablan por sí solos: 5 goles, 6 asistencias y un total de 2640 minutos. Su reto es demostrar todo su potencial ahora en primera.

Después de toda una vida formándose en las categorías inferiores del Valencia CF y después de llegar a debutar incluso con el primer equipoMartín Tejón decidió la pasada temporada emprender una aventura lejos de casa en busca de cumplir su sueño de ser futbolista de élite. Decidió marcharse a la Segunda División de Portugal, a un proyecto fuerte con el objetivo de ascender a Primera, con la intención de ser importante y crecer como jugador.

La decisión no pudo salirle mejor. El valenciano es el líder del Marítimo de Funchal, en la isla de Madeira que vio nacer y crecer a Cristiano Ronaldo, con un rendimiento estratosférico con el que acumula reconocimientos y que está más que reflejado en las estadísticas.

El jugador valenciano colecciona menciones especiales en Portugal. Además de los MVP's, ha sido nombrado 'Jugador Revelación' de la categoría y Mejor Jugador Joven de la liga durante la temporada.

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Pellizco y derecho de tanteo

El Valencia CF se guardó un 40% de una futura venta, así como bonus en caso de ascenso del Marítimo a la máxima categoría, que ahora tendrán que ser abonados, tal y como informaba Deportes Cope. El Valencia mantiene un derecho de tanteo que le permite igualar cualquier oferta que Marítimo vaya a aceptar.

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