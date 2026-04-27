El ascenso triunfal del ex del Valencia CF Martín Tejón en Portugal

Martín Tejon ha conseguido este fin de semana con el Marítimo el ascenso a la Primera División de Portugal. El canterano del Valencia ha ascendido a la máxima categoría del fútbol luso después de ganar (1-2) al Benfica B este domingo. El centrocampista valenciano ha disputado todos los partidos de la temporada con una regularidad y un rendimiento espectacular. Sus datos hablan por sí solos: 5 goles, 6 asistencias y un total de 2640 minutos. Su reto es demostrar todo su potencial ahora en primera.

Después de toda una vida formándose en las categorías inferiores del Valencia CF y después de llegar a debutar incluso con el primer equipo, Martín Tejón decidió la pasada temporada emprender una aventura lejos de casa en busca de cumplir su sueño de ser futbolista de élite. Decidió marcharse a la Segunda División de Portugal, a un proyecto fuerte con el objetivo de ascender a Primera, con la intención de ser importante y crecer como jugador.

La decisión no pudo salirle mejor. El valenciano es el líder del Marítimo de Funchal, en la isla de Madeira que vio nacer y crecer a Cristiano Ronaldo, con un rendimiento estratosférico con el que acumula reconocimientos y que está más que reflejado en las estadísticas.

El jugador valenciano colecciona menciones especiales en Portugal. Además de los MVP's, ha sido nombrado 'Jugador Revelación' de la categoría y Mejor Jugador Joven de la liga durante la temporada.

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Pellizco y derecho de tanteo

El Valencia CF se guardó un 40% de una futura venta, así como bonus en caso de ascenso del Marítimo a la máxima categoría, que ahora tendrán que ser abonados, tal y como informaba Deportes Cope. El Valencia mantiene un derecho de tanteo que le permite igualar cualquier oferta que Marítimo vaya a aceptar.