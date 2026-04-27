El día en que Ayala y el Kily se 'merendaron' a Kaka', Adriano, Robinho y Ronaldinho
Los dos mitos del valencianismo tuvieron un papel protagonista para frenar a las estrellas de la 'canarinha' en un mítico Arentina - Brasil
El Valencia CF era más equipo cuando tenía futbolistas cuajados, bregadores y con la personalidad suficiente como para reducir a la mínima expresión a los mejores jugadores del planeta. Ha llovido mucho desde entonces y ahora hay que rezar para tener un representante mundialista, pero en su momento los jugadores blanquinegros marcaban las diferencias en el terreno internacional.
En 2005 dos futbolistas que han vestido la blanquinegra fueron protagonistas de uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo del fútbol: Roberto Fabián Ayala y el 'Kily' González, que había jugado en Mestalla dos temporadas atrás, se merendaron a los Adriano Leite, Ronaldinho, Kaka' y compañía en un Argentina - Brasil que acabó con victoria por 3-1 para los albicelestes.
Un partido no apto para pusilánimes
Aquel fue uno de los enfrentamientos más duros que se recuerdan y no aptos para pusilánimes, ya que el partido escaló a un nivel de intensidad tan grande que saltaron chispas en cada disputa de balón y, por supuesto, con los dos valencianistas apareciendo en todas y manteniendo a ralla a las grandes estrellas de la 'canarinha'.
Ayala se impuso a todos
En un vídeo recopilatorio de acciones del partido se puede ver como Ayala seca a Adriano y a Robinho con dos faltas que dejaron en fuera de juego a ambos futbolistas, incapaces de entrar en el partido y terminando completamente ofuscados.
El Kily, encargado de neutralizar a Kaka'
También al Kily neutralizando a un Kaka' que estaba en la carrera hacia el balón de oro siendo futbolista del AC Milan. El extremo argentino, aquel día especialmente implicado en tareas de destrucción en el centro del campo formando parte del rombo, dejó sin participar al '8' y le rebajó los humos después de cada disputa.
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