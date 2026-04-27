El 'golazo' de Carles Gil para ganar su 'cara a cara' con Leo Messi

La MLS tuvo esta jornada uno de sus grandes partidos entre dos de las franquicias más pujantes: Inter de Miami vs. New England Revolution o, lo que es lo mismo, Miami contra Boston. Al igual que la NBA, en estos partidos todos los focos recaen sobre los 'Jugadores Franquicia', aquellos con los que el club tiene permitido exceder el límite salarial y da tratamiento de estrellas.

En este encuentro se veían las caras una leyenda de la liga americana como es el valenciano Carles Gil, capitán y Jugador Franciquica del combinado de Boston desde hace años, con para muchos la mayor leyenda del mundo del fútbol como Leo Messi.

Empate con gol valenciano

El partido finalizó 1-1 y New England está a tres puntos del equipo de Beckham con un partido menos, pero en el 'careo' entre los capitanes, los jugadores franquicia y buque insignia de ambos equipos, Carles Gil se impuso a Leo Messi con un partidazo y un gol con un mensaje claro: Estados Unidos es territorio del exjugador del Valencia CF.

Carles Gil celebra su gol contra el Inter Miami de Leo Messi / New England

Una genial 'picadita'

Gil adelantó en el marcador a los suyos con un auténtico golazo: el valenciano entró como un resorte para quedarse un balón muerto en el área y ante la salida del portero le tiró una pequeña vaselina para sortearlo y adelantar a los suyos, haciendo eloquecer a los bostonianos.

El futbolista, al que llaman 'Capi' en sus redes sociales oficiales, sigue demostrando que es un futbolista muy diferencial en el Soccer y dando la razón a su elección de hacer carrera y convertirse en una leyenda del fútbol norteamericano y más concretamente en la ciudad que encumbró a Larry Bird con los Boston Celtics.