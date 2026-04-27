Javi Guerra 'asiste' al Valencia CF cuando más lo necesitaba

Javi Guerra es uno de los motivos que explican la reacción del Valencia CF después de las dos derrotas consecutivas contra el Celta y el Elche que sembaron el pánico en clave descenso. El centrocampista ha dado un pase adelante en los dos últimos partidos contra el Mallorca y el Girona como han hecho otros jugadores importantes de la plantilla como los capitanes José Luis Gayà o Pepelu, entre otros.

El de Gilet no lleva el brazalete, pero ha asumido responsabilidades en uno de los momentos más críticos de la temporada. Sus asistencias de gol en Son Moix y en Mestalla no solo han servido para sumar cuatro puntos de oro en la lucha por la permanencia. Sus dos pases decisivos a Umar Sadiq y Largie Ramazani le han convertido en el máximo asistente (5) del equipo junto a Luis Rioja. Javi ha asistido al enfermo Valencia cuando más lo necesitaba.

No está siendo una temporada fácil para Javi. Por eso tiene todavía más mérito su actuación en las dos últimas jornadas de LaLiga. Venía de quedarse sin minutos en Elche, comenzó en el banquillo en Palma y su respuesta fue asistencia de gol de cabeza a Sadiq contra el Mallorca y de nuevo pase decisivo a la carrera de Ramazani ante el Girona esta vez como titular. Dos asistencias. Cuatro puntos. Casi los mismos que separan al equipo de los puestos de descenso (5).

Javi ha vuelto a ser diferencial para el equipo, esta vez sin gol. De hecho, esta ya es su mejor temporada de su carrera en su faceta de pasador. Suma 5 asistencias (Getafe, Athletic, Levante, Mallorca y Girona) por las 3 de la temporada pasada 24/25 (Betis, Celta y Osasuna) y una de la 23/24 (Almería).

El centrocampista del Valencia Javi Guerra (i) disputa un balón con el centrocampista del Girona Iván Martín (d) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar. (VALENCIA) (GIRONA) / Ana Escobar / EFE

"Muy importante"

El '8' acabó satisfecho por su actuación y la de todo el equipo especialmente por la capacidad de sufrimiento que demostró en los momentos más difíciles del partido. "Sabemos que es un momento que cuesta ganar partidos, tienes que saber sufrir y hoy se ha visto aquí en Mestalla". Para Guerra, el triunfo es "muy importante" y "da aire al equipo". "Esta ha sido una victoria muy importante, que nos ha dado aire al equipo. En la primera parte nos ha faltado esa efectividad en el último tercio, luego en la segunda sí hemos sido más efectivos y nos ha dado más confianza para afrontar el partido".

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Guerra también tuvo palabras de elogio para Dimitrievski. "Ha aguantado al equipo con varias paradas. Hablaba con Stole que luego ha sacado la otra mano y son paradas que te dan los tres puntos. Muy contento estoy por él". El objetivo de Javi es dar continuidad a la victoria el sábado que viene de nuevo en Mestalla contra el Atlético de Madrid. "Si sacamos los tres puntos ante el Atlètico nos dará mucho más aire, pero no podemos bajar, debemos seguir esforzándonos para sacar este final de temporada”.