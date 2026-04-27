Mestalla, la tabla de salvación

Mestalla siempre es determinante. En un Valencia CF que lleva tres temporadas instalado en la pelea por la permanencia y hundido en la mediocridad absoluta, el rendimiento como local se ha convertido en el principal sostén competitivo del equipo. En medio de esta crisis institucional este estadio no deja de brillar.

En la actual temporada 25/26, el conjunto valencianista ha sumado 26 de los 39 puntos en su estadio. Es decir, dos de cada tres puntos llegan en casa. El patrón no cambia si se amplía el foco. En la 24/25 fueron 31 de 46 puntos, y en la 22/23, 29 de 42.

El acumulado es aún más revelador: en estas tres campañas marcadas por el miedo al descenso, el Valencia ha logrado 86 puntos en Mestalla por solo 41 a domicilio. Traducido a porcentaje, el 67,7% de los puntos se consiguen como local. Sin ese rendimiento, la permanencia habría sido, directamente, inviable.

Eray Cömert, mejor jugador del Valencia CF sobre el césped en la victoria sobre el Espanyol en Mestalla / Edu Ripoll

MESTALLA, UN CAMPO HISTÓRICAMENTE GANADOR

Hablar de Mestalla es hablar de uno de los grandes estadios del fútbol español. No solo por su simbolismo, sino por su rendimiento histórico. El Valencia ha disputado 1.499 partidos de Primera División en Mestalla, con un balance de 924 victorias, 336 empates y 239 derrotas. Un registro que se completa con 3.090 goles a favor y 1.403 en contra.

El Valencia de Nuno celebra la plácida victoria ante el Elche CF / EFE

Durante más de nueve décadas, estos números sostuvieron a un Valencia competitivo, capaz de pelear con los mejores y asentado en la élite del fútbol español y europeo. Mestalla era el punto de partida de un equipo ganador.

Hoy, el contexto es muy distinto: un equipo que divaga por la llamada ‘zona meriton’ (e incluso por debajo de ella) y que su mayor aspiración es mantener la categoría. Aun así, Mestalla sigue siendo clave. Ya no impulsa hacia objetivos europeos, sino que sirve como base para asegurar la permanencia.

LA RESPUESTA DE LA AFICIÓN, EN MÁXIMOS

Si el equipo responde en casa, es en gran medida por lo que ocurre en la grada. En un contexto de desgaste evidente por la nefasta gestión de Meriton, la afición ha reaccionado en sentido contrario al esperado.

La asistencia media actual alcanza los 44.443 espectadores, una cifra que supera incluso la registrada en la temporada 19/20, cuando el Valencia competía en Champions League. Lejos de vaciarse y abandonar al escudo, Mestalla se ha llenado más.

Además, el estadio valencianista presenta el mayor porcentaje de ocupación de LaLiga, por delante de recintos como el Bernabéu, el Camp Nou, el Metropolitano o San Mamés. Un dato especialmente significativo si se tiene en cuenta el momento deportivo del equipo.

No es solo presencia: es impacto. La afición ha decidido empujar en lugar de desconectar.

UN FACTOR QUE CONDICIONA LOS PARTIDOS

Mestalla no solo suma puntos por la obvia ventaja de jugar como local. El propio estado es una ventaja competitiva en sí mismo.

Su arquitectura, con las gradas más inclinadas y cercanas al terreno de juego de toda la Primera División, genera un entorno de presión constante que ha intimidado a los rivales durante décadas. El rival juega incómodo, el margen de error se reduce y el Valencia encuentra un contexto más favorable para competir.

Atardecer desde Mestalla / F. CALABUIG

En un equipo que sufre lejos de casa, ese detalle marca la diferencia (incluso entre una categoría y otra). Mestalla no es solo un mero escenario, es un monumento y elemento diferenciador en el fútbol español.

DE MOTOR HISTÓRICO A TABLA DE SALVACIÓN

Durante décadas, Mestalla fue el impulso de un Valencia ambicioso, protagonista en España y en Europa. En los últimos años, con el club inmerso en una etapa de deterioro deportivo e institucional bajo la gestión de Meriton, su papel ha cambiado, pero no su importancia.

Mestalla estalló en su último partido con la victoria del equipo, que significaba la segunda seguida del curso / F. Calabuig

Ahora, Mestalla es el lugar al que el Valencia se aferra para mantenerse en la élite. Los datos de rendimiento, la respuesta de la grada y el contexto competitivo dibujan una misma conclusión: sin Mestalla, el Valencia no estaría donde está. Y probablemente tampoco dónde quiere seguir estando.