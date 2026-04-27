Mosquera tiene 'ventaja' en el Atlético-Arsenal por una final de Champions

El valenciano Cristhian Mosquera parte con 'ventaja' en la eliminatoria de semifinales entre el Atlético de Madrid y Arsenal FC por una final de la Champions League. El central conoce muy bien al conjunto rojiblanco por su etapa en el Valencia CF y advierte del carácter competitivo del equipo dirigido por el Cholo Simeone. Lo ha 'sufrido' en sus carnes: “Siempre han sido equipos muy guerreros, de pelear cada balón y dejarse todo en el campo. Eso lo tenemos claro”, señala Mosquera.

El zaguero anticipa una eliminatoria de máxima exigencia, con dos escenarios de alto voltaje: el primero en Madrid y la vuelta en Londres. “Sabemos que iremos allí y luego ellos vendrán aquí, y se lo van a dejar todo. Nosotros tendremos que poner eso y más”, concluyó. Esta es la entrevista concedida por el ex del Valencia a la agencia EFE:

Pregunta: Es un privilegio llegar a esta temporada con dos títulos en juego.

Respuesta: Sí, claro que sí. Obviamente, en un club como el Arsenal nos hubiera gustado estar vivos en las cuatro competiciones, pero está claro que nos quedan dos grandes títulos por pelear y vamos a por ello.

P: ¿Cómo se lidia con las emociones de estos partidos finales? El miedo a perder, la ilusión por ganar...

R: El ruido siempre viene más de fuera que de dentro. Nosotros estamos tranquilos, vamos a hacer lo que dependa de nosotros. Vamos a pelearlo y estamos muy ilusionados por tener estas opciones.

P: ¿Cómo ha sido para usted llegar al Arsenal y formar parte de una de las mejores defensas de la Premier y de Europa?

R: Es un privilegio. He llegado a un club en el que se está viendo que la defensa es una parte fundamental de este equipo y compartir entrenamientos y partidos con los compañeros que tengo aquí es un privilegio. Aprendo mucho de ellos cada día y trato de mejorar siempre. Es un orgullo, sí.

P: Le conoce mucho de su etapa en el Valencia. ¿Qué hay que hacer para vencer al Atlético de Madrid?

R: Este año ya tuvimos un enfrentamiento y salimos victoriosos. Los equipos de Simeone siempre han sido equipos muy guerreros, muy de pelear, de dejarse todo en el campo. Es algo que sabemos. Sabemos que iremos allí a Madrid y ellos vendrán a Londres y se lo van a dejar todo. Nosotros pondremos eso y más.

P: ¿Hay alguna forma de prepararse para parar a un futbolista tan especial como Julián Álvarez?

R: El Atlético tiene muchos grandes jugadores, de mucha calidad, y Julián es uno de ellos. Es un delantero especial, pero nosotros nos centramos en el equipo, en el Atlético. Es obvio que un Julián te puede marcar diferencias, pero nosotros somos un equipo muy sólido, estaremos juntos, trabajaremos como nadie.

MOSQUERA CON EL ARSENAL / ARSENAL

P: ¿Es más peligroso un Atlético de Madrid herido tras perder una final?

R: Uf, no sé qué decirte. Es verdad que cuando pierdes vienes con esos ánimos de haber perdido, con sensaciones no tan buenas, pero al mismo tiempo tienes la ambición de querer cambiar la dinámica. Su dinámica en los últimos partidos no ha sido tan buena, pero nosotros no podemos centrarnos en ello. Tenemos que centrarnos en nosotros, en trabajar, en el día a día y en preparar este partido.

P: ¿Quién tiene ventaja, el Atlético de Madrid que puede descansar en La Liga o el Arsenal que no puede bajar el pistón competitivo en Premier?

R: El calendario se ha vuelto así, el fútbol de hoy es así, cada vez hay más partidos, más competiciones, y a nosotros no nos queda otra que adaptarnos. Pero nos gusta también, porque si tienes tantos partidos significa que sigues vivo en varias competiciones y tenemos que tomar eso como una oportunidad.

P: ¿Qué le sorprendió de Arteta cuando llegó?

R: Es un entrenador bastante cercano. Es alguien que te exprime, que saca lo mejor de ti. A mí me está viniendo muy bien, porque me estoy sintiendo cada vez mejor futbolista aquí y mejor compañero. Porque cuando no estás te toca un rol de apoyar y en nuestro equipo es algo que puede verse como una de las claves. La gente que sale desde el banquillo y te da la victoria es una de las cosas que te hace llegar a dónde estamos.

P: Al Arsenal se le va a juzgar toda la temporada por lo que ocurra en dos o tres partidos. Si se ganan y se consigue la Premier, éxito, si no, fracaso. ¿Es justo?

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R: No sé si es justo o no, pero no vamos a lidiar con ese miedo de "¿qué pasará si no lo conseguimos? o ¿qué pensará la gente?". Nosotros solo podemos centrarnos en lo que depende de nosotros y pensar en el partido a partido. Es lo que hemos hecho toda la temporada y con la que vamos a llegar hasta el final.