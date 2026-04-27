El Valencia CF negocia la renovación de Óscar Sánchez

El Valencia CF ha puesto en marcha la renovación del técnico 'milagro' del Mestalla: Óscar Sánchez. El club ya ha contactado con el entrenador para prolongar su contrato como técnico del filial. La predisposición es total por ambas partes y las posturas están muy alineadas. No habrá problema para llegar a un acuerdo.

Óscar Sánchez dio el salto al banquillo del filial el pasado 24 de marzo tras la destitución de Miguel Ángel Angulo. "A partir de este miércoles, y en esta recta final de temporada, Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del VCF Juvenil A, se hará cargo del VCF Mestalla", anunciaba el club en un comunicado oficial.

Los buenos resultados y las buenas sensaciones del equipo, unida a la confianza en su exigencia y metodología de trabajo del técnico, han provocado que el club apueste por su continuidad. Óscar ha conseguido la salvación del filial con unos números brillantes: cuatro victorias en cinco partidos. Un total de 12 de 15 puntos que contra el Terrassa, Sant Andreu, Castellón B y Espanyol B que bien valen una renovación.

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Técnico de proyección

La confianza de la Academia dirigida por Luis Martínez con el técnico es máxima porque en la temporada 24/25 Óscar ya se proclamó campeón del Grupo VII de División de Honor y además disputó la Final de la Copa de Campeones Juvenil tras haber eliminado al FC Barcelona y Real Madrid en las eliminatorias de previas. El técnico estuvo presente este domingo en la celebración de la liga del Juvenil A que ahora dirige Euge Ribera.