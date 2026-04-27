El Valencia CF negocia la renovación de Óscar Sánchez
El club ya se ha puesto en contacto con el técnico 'milagro' del Mestalla para prolongar su contrato. La predisposición es total por ambas partes y las posturas están muy alineadas. No habrá problema para alcanzar un acuerdo
El Valencia CF ha puesto en marcha la renovación del técnico 'milagro' del Mestalla: Óscar Sánchez. El club ya ha contactado con el entrenador para prolongar su contrato como técnico del filial. La predisposición es total por ambas partes y las posturas están muy alineadas. No habrá problema para llegar a un acuerdo.
Óscar Sánchez dio el salto al banquillo del filial el pasado 24 de marzo tras la destitución de Miguel Ángel Angulo. "A partir de este miércoles, y en esta recta final de temporada, Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del VCF Juvenil A, se hará cargo del VCF Mestalla", anunciaba el club en un comunicado oficial.
Los buenos resultados y las buenas sensaciones del equipo, unida a la confianza en su exigencia y metodología de trabajo del técnico, han provocado que el club apueste por su continuidad. Óscar ha conseguido la salvación del filial con unos números brillantes: cuatro victorias en cinco partidos. Un total de 12 de 15 puntos que contra el Terrassa, Sant Andreu, Castellón B y Espanyol B que bien valen una renovación.
Técnico de proyección
La confianza de la Academia dirigida por Luis Martínez con el técnico es máxima porque en la temporada 24/25 Óscar ya se proclamó campeón del Grupo VII de División de Honor y además disputó la Final de la Copa de Campeones Juvenil tras haber eliminado al FC Barcelona y Real Madrid en las eliminatorias de previas. El técnico estuvo presente este domingo en la celebración de la liga del Juvenil A que ahora dirige Euge Ribera.
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