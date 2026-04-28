El CTA confirma la injusticia con el Valencia: "No fue penalti a Gayà" en Mallorca

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha confirmado una nueva injusticia con el Valencia CF. La RFEF ha publicado el habitual 'Tiempo de Revisión' de las jugadas polémicas de la jornada anterior, en este caso, al disputarse la 'intersemanal' el no penalti a José Gayà en Son Moix frente al RCD Mallorca todavía no había tenido momento de ser revisada. Ahora el CTA ha elegido esa jugada respaldando la decisión del colegiado Valentín Pizarro Gómez. Entre los argumentos de los árbitros se explica que el "contacto posterior debe ser claramente temerario" y se concluye que "la decisión del árbitro de campo es correcta".

Desde hace algún tiempo el vestuario del Valencia CF se siente perseguido por ese tipo de situaciones y los datos demuestran que tienen buena parte de razón. Y es que la acción de Gayà da para mucho. Primero porque pone de manifiesto el grave problema que tiene el fútbol español con un reglamento demasiado interpretable en según que escenarios. Segundo porque provoca injusticias, jugadas que para unos árbitros son una cosa para otros no. De hecho así lo recalcó amargamente Corberán tras el partido: "Son situaciones que te dejan confundido. Parece que el criterio es dispar. Mismas situaciones en partidos son penaltis y en otras dejan de serlo. Disgustados de que no se haya revisado para tener un criterios más claro. Entiendo que interpreta que el pisotón es residual, pero es un concepto muy subjetivo".

À Punt

Esta es la explicación del CTA sobre el no penalti a Gayà en Mallorca: “Un jugador del Mallorca llega tarde a la acción tras un centro ya ejecutado por el atacante del Valencia. Se produce un pisotón parcial con la parte delantera de la bota contra el rival. En este tipo de acciones, una vez el balón ha sido centrado. Para que exista infracción el contacto posterior debe ser claramente temerario. En los tackles y en los contactos posteriores deben valorarse; la intensidad, la zona de impacto, el riesgo generado. No siendo sancionables los contactos leves o parciales que no alcancen ese umbral. Para el CTA la temeridad no es clara y evidente al tratarse de un pisotón parcial y de intensidad interpretable. Por ello la decisión del árbitro de campo es correcta. Al no existir un error claro y manifiesto el VAR actúa adecuadamente al no intervenir”

No obstante se debe señalar que el penalti a Gayà podría serlo o no serlo. Es una jugada de esas que llaman gris en la actualidad. Sin embargo lo que clama al cielo es que este año se han pitado un buen número de penaltis de ese tipo y en la mayoría de esos casos los criterios han jugado contra el Valencia CF de manera habitual.

Las duras críticas a Pizarro Gómez

La polémica ha alcanzado tal nivel que incluso el exárbitro Estrada Fernández alzó la voz públicamente para criticar las decisiones tomadas, denunciando lo que considera un trato injusto hacia el equipo valencianista.

"Valentín Pizarro Gómez fue el árbitro de VAR en el Valencia - Mallorca donde dejó de pitar un claro penalti a favor del Valencia CF, porque Maffeo hizo una falta muy clara dentro del área a Gayà. De hecho, muchos seguidores valencianistas, pero también el CEO (refiriéndose a Ron Gourlay) y varios directivos no entendían el porqué el VAR no había intervenido. Ya sabéis cómo actúa el CTA (Comité Técnico de Árbitros) cuando hay presión por parte de los clubes, por parte de algún medio de comunicación, de los clubes o de los aficionados. ¿Cómo es la respuesta? Pues muy clara, volviendo a designar a Valentín Pizarro para un partido del Valencia CF cómo ha sucedido en el Valencia CF - Girona. ¿Y qué ha pasado? Pues que otra jugada polémica de área en un agarrón muy claro a un jugador del Valencia CF que no se ha visto en el terreno de juego o que sí que se ha visto pero que no ha querido pitar... y que Valentín Pizarro Gómez desde el VAR tampoco ha querido intervenir".

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"Esta es la consecuencia de quejarse en el CTA, pero no os preocupéis que en el tiempo de revisión de esta semana van a decir que tampoco es penalti, simplemente para defender este sistema mediocre, mezquino, que tenemos que es el arbitraje del CTA".