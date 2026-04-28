Dimitrievski hace un guiño al futuro: "Estoy en el mejor momento en el Valencia CF y puedo mejorar y dar más"

Stole Dimitrievski ha sido decisivo bajo palos en las dos últimas jornadas de LaLiga. El portero del Valencia CF ha sido fundamental para que el equipo haya sumado cuatro de los seis últimos puntos contra el Mallorca y el Girona en plena lucha por la permanencia. Sus paradas milagrosas en Son Moix y Mestalla han marcado la diferencia y se han convertido en su mejor aval para su ansiada renovación de contrato.

El macedonio, cuya vinculación con el club acaba el 30 de junio, se ha ganado la confianza de Carlos Corberán y el club tiene en sus planes ejecutar su renovación de forma unilateral de cara a la confección de la plantilla 26/27. El guardameta ha sido protagonista este martes en la radio oficial del club. Estas han sido sus palabras:

Salvador Dimitrievski

Tampoco.. intento hacerlo lo mejor posible entrenado todos los días y en partido se pudo dar y estoy muy contento por darle puntos al equipo.

Más tranquilos

Yo no diría que tranquilos, hay mucha pelea, todo está muy igualado y hay que estar enfocado, estamos con más confianza para el siguiente partido.

Con 39 puntos nadie salvado

Con 37-38 puntos te podías mantener hace años, pero este año está mucho más difícil y hay que sacar los máximos puntos posibles hasta final de temporada.

Muchos equipos implicados

Hay que sacar los máximos puntos y victorias posibles hasta el final de la temporada para llegar lo más arriba posible en la tabla de lo que estamos ahora.

Lo que cuesta ganar

Todos los partidos en primera división son difíciles y requieren pelear los puntos hasta el final y es difícil. Contra el Girona, el equipo después del 2-1 se puso a jugar y construir desde atrás con personalidad y carácter y cuando tocó defender, defendimos como bloque, compactos y muy bien.

Se pierde vida en cada partido

Siempre he dicho que prefiero ganar 1-0 porque disfrutas más de la victoria, la competición es la que es, ahora todos los equipos sacan puntos y es difícil, pero estamos en el buen camino.

Ahora el Atlético

Mañana lo veremos en Champions, ellos han hecho muchos cambios en los últimos partidos, pero no hay que prestar atención, hay que jugar con mucha inteligencia y ritmo, jugamos en Mestalla y hay que apretarles. Tenemos que estar bien enfocados, firmes en ese partido, porque el Atlético tiene una plantilla muy amplia que ha jugado miércoles-domingo todo el año y están acostumbrados. Tenemos que hacer nuestro partido.

Momento personal

He trabajado mucho para estar bien físicamente en la primera vuelta y en la segunda vuelta, estoy bien, intento dar mi máximo cada partido y estar preparado para ayudar al equipo porque lo importante aquí es el equipo y conseguir los tres puntos.

¿Es tu mejor momento?

Estoy en el mejor momento en el Valencia y creo que puedo mejorar y puedo dar más en los partidos que quedan para poder subir el nivel.

Más que paradas, experiencia

Siempre le viene bien al equipo, para hacer una buena temporada tienes que ser un combo de todas las cosas, hay que saber gestionar todo en los partidos y si nosotros queremos mejorar hay que hacer un cúmulo de todo lo que se puede mejorar. Todos tenemos margen de mejora para que el equipo crezca.

La parada a Stuani. ¿Cuántas veces la has visto?

Me han dicho muchas cosas, pero tampoco la miro mucho, no más de cuatro o cinco veces, es una buena parada sobre todo por el momento y la situación que estamos, hay que disfrutarla... la verdad es que es buena. Nosotros trabajamos estas situaciones con Marcos y Andoni para moverse rápido, colocarse y reaccionar y todo el trabajo tiene su recompensa. Hay que dar seguidad y confianza desde el portero siempre.

Tambien decisivo en Mallorca

Sí, pero tampoco le di tanta importancia, esta en Mestalla vale para ganar tres puntos y es mejor. Mestalla se merece que ganemos partidos con paradas y goles.

Seguro desde su titularidad

Siempre he estado con confianza, sé lo que he logrado hasta ahora y siempre he estado tranquilo para poder dar seguidad y tranquilidad a mis compañeros.

Pepelu central

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Ha estado increíble, Muriqi iba con él y después se fue con César (Tárrega). Lo liquidó. Ya sabemos qué jugador es Pepelu, por algo ha ido a la selección española y tiene tanta calidad. Lo he visto rápido y top.