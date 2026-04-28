Nueva baja para el Atlético de Madrid en Mestalla

El Atlético de Madrid viajará el sábado a València para disputar la jornada 34 de Liga, el Cholo Simeone ha sido conocedor hoy de que no pondrá contar con Nico González para el partido en Mestalla.

El internacional argentino ha sufrido una rotura muscular durante el entrenamiento previo a las semifinales de la Champions League, se estima que estará de baja entre 3 y 4 semanas.