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Nueva baja para el Atlético de Madrid en Mestalla

Nico González se suma a la lista de bajas del conjunto rojiblanco para el duelo del sábado ante el Valencia CF

Nico González se lamenta

Nico González se lamenta / EFE

Álvaro García

Álvaro García

El Atlético de Madrid viajará el sábado a València para disputar la jornada 34 de Liga, el Cholo Simeone ha sido conocedor hoy de que no pondrá contar con Nico González para el partido en Mestalla.

El internacional argentino ha sufrido una rotura muscular durante el entrenamiento previo a las semifinales de la Champions League, se estima que estará de baja entre 3 y 4 semanas.

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