Ramazani crea escuela en el Valencia CF: En el aire como su futuro
El extremo del Valencia CF se ha ganado la confianza de Corberán: encadena 10 titularidades consecutivas desde su gol al Levante en el Derbi
El club intentará su continuidad, pero no es fácil por el interés creciente de otros clubes y las pretensiones del Leeds. La cesión se posiciona como la vía más factible
Su influencia va más allá de lo futbolístico. El jugador del filial Leslie Okay imitó su celebración el domingo. El belga también gana adeptos entre los aficionados más jóvenes
Largie Ramazani le ha dado la vuelta a la temporada. Como en sus famosas volteretas. El extremo del Valencia CF ha pasado de ser una pieza secundaria a convertirse en un nombre fijo en las alineaciones de Carlos Corberán. Su irrupción no solo se mide en números, sino en sensaciones: confianza, desborde y una personalidad que marca la diferencia.
La prueba más evidente de ese giro deportivo está en la continuidad. Ramazani se ha ganado la confianza de Corberán y encadena ya diez titularidades consecutivas en LaLiga, un dato que confirma el cambio de opinión y el respaldo total del técnico y su crecimiento dentro del equipo. Lejos de la irregularidad de la primera vuelta, el belga ha encontrado estabilidad y, con ella, su mejor versión.
El 2026 está siendo su año. Con seis goles en lo que va de temporada, Ramazani ha dado un paso al frente en términos de producción ofensiva. Ya no es solo un jugador eléctrico, sino también decisivo. Su aportación (segundo máximo goleador de equipo solo por detrás de Hugo Duro) ha permitido al Valencia CF ganar profundidad y pegada, dos aspectos clave en la idea de Corberán.
Su impacto va más allá de lo futbolístico. Su fútbol y sus celebraciones crean tendencia. Sin ir más lejos, el jugador del Valencia Mestalla Leslie Okay celebró un gol imitando el gesto característico de Ramazani. Largie crea escuela en Paterna y gana adeptos sobre todo en los aficionados más jóvenes. Y eso siempre es una buena noticia para una afición falta de ídolos.
Futuro en el aire
La convicción de su fútbol choca con la incógnita de su futuro. Mientras el rendimiento de Ramazani, propiedad del Leeds, invita a pensar en una continuidad clara, su situación deportiva mantiene el interrogante abierto. El club tratará de asegurarse su continuidad, pero no lo tiene nada fácil. Cedido, termina contrato con el Leeds en junio de 2028. Allí no tiene sintonía con el entrenador, Daniel Farke, algo que podría jugar en favor del Valencia en busca de un traspaso inferior a los 7 millones o, la opción más viable, un nuevo préstamo. El club inglés pagó 7,7 millones por su fichaje y no está dispuesto a regararlo. La entidad de Mestalla también tendrá que competir con el interés de otros clubes, despertado en los últimos meses a base de goles.
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