Ramazani crea escuela en el Valencia CF: En el aire como su futuro

Largie Ramazani le ha dado la vuelta a la temporada. Como en sus famosas volteretas. El extremo del Valencia CF ha pasado de ser una pieza secundaria a convertirse en un nombre fijo en las alineaciones de Carlos Corberán. Su irrupción no solo se mide en números, sino en sensaciones: confianza, desborde y una personalidad que marca la diferencia.

La prueba más evidente de ese giro deportivo está en la continuidad. Ramazani se ha ganado la confianza de Corberán y encadena ya diez titularidades consecutivas en LaLiga, un dato que confirma el cambio de opinión y el respaldo total del técnico y su crecimiento dentro del equipo. Lejos de la irregularidad de la primera vuelta, el belga ha encontrado estabilidad y, con ella, su mejor versión.

El 2026 está siendo su año. Con seis goles en lo que va de temporada, Ramazani ha dado un paso al frente en términos de producción ofensiva. Ya no es solo un jugador eléctrico, sino también decisivo. Su aportación (segundo máximo goleador de equipo solo por detrás de Hugo Duro) ha permitido al Valencia CF ganar profundidad y pegada, dos aspectos clave en la idea de Corberán.

Su impacto va más allá de lo futbolístico. Su fútbol y sus celebraciones crean tendencia. Sin ir más lejos, el jugador del Valencia Mestalla Leslie Okay celebró un gol imitando el gesto característico de Ramazani. Largie crea escuela en Paterna y gana adeptos sobre todo en los aficionados más jóvenes. Y eso siempre es una buena noticia para una afición falta de ídolos.

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VALENCIA, 25/04/2026.- El delantero del Valencia Largie Ramazani (d) disputa un balón con el defensa del Girona Arnau Martínez (i) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Futuro en el aire

La convicción de su fútbol choca con la incógnita de su futuro. Mientras el rendimiento de Ramazani, propiedad del Leeds, invita a pensar en una continuidad clara, su situación deportiva mantiene el interrogante abierto. El club tratará de asegurarse su continuidad, pero no lo tiene nada fácil. Cedido, termina contrato con el Leeds en junio de 2028. Allí no tiene sintonía con el entrenador, Daniel Farke, algo que podría jugar en favor del Valencia en busca de un traspaso inferior a los 7 millones o, la opción más viable, un nuevo préstamo. El club inglés pagó 7,7 millones por su fichaje y no está dispuesto a regararlo. La entidad de Mestalla también tendrá que competir con el interés de otros clubes, despertado en los últimos meses a base de goles.